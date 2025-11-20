"ركضت 30 دقيقة وأنا منهك".. فيرناندينيو يعلن اعتزاله كرة القدم

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 18:06

كتب : FilGoal

فيرناندينيو

فيرناندينيو

النادي : أتليتكو باراناينسي

أعلن البرازيلي فيرناندينيو نجم وسط مانشستر سيتي السابق، اعتزاله كرة القدم.

وخلال مباراة خيرية أقيمت على ملعب أتلتيكو باراناينسي، تحدث فيرناندينيو مع صحيفة جلوبو سبورت البرازيلية: "ركضت اليوم نحو 30 دقيقة وأنا منهك، ولم أعد أشعر بأي دافع لمواصلة مشواري الكروي".

وتابع للصحيفة البرازيلية "حان الوقت الآن لأستمتع بوقتي مع عائلتي".

وقضى فيرناندينيو موسمين ونصف الموسم في نادي أتلتيكو باراناينسي بعد رحيله عن مانشستر سيتي في صيف 2022.

وخلال الأشهر الستة الأخيرة لم يلعب فيرناندينيو صاحب الـ40 عام، مع أي ناد.

وتحدث عن نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي الذي بدأ فيه مسيرته مع كرة القدم قبل الانتقال إلى أوروبا من بوابة شاختار الأوكراني: "ممتن لنادي أتلتيكو باراناينسي وجماهيره وجماهيره التي أحبها".

وخلال 9 سنوات قضاهم مع نادي مانشستر سيتي حصد فيرناندينيو 13 لقبا، بواقع 5 ألقاب للدوري الإنجليزي، و6 ألقاب لكأس الرابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع الاتحاد.

ولعب 383 مباراة ساهم فيهم في 258 انتصار.

وسجل فيرناندينيو 26 هدفا، ولعب دور لاعب المحور في وسط الملعب وقائد الفريق في سنواته الأخيرة.

فيرناندينيو مانشستر سيتي
