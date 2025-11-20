وصول بعثة زيسكو إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية

أعلن نادي الزمالك وصول بعثة زيسكو يونايتد الزامبي إلى القاهرة استعدادا للمباراة التي ستجمع بين الفريقين.

ويستضيف الزمالك فريق زيسكو يونايتد مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ووصلت بعثة زيسكو الزامبي عصر اليوم الخميس إلى القاهرة واستقبلهم باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بنادي الزمالك.

وحصل نادي الزمالك على موافقة الأمن بحضور 46.200 مشجع لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي.

وتضم المجموعة إلى جانب الزمالك كل من المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو الزامبي.

ويلتقي المصري يوم الأحد أمام كايزر تشيفز ضمن الجولة ذاتها يوم الأحد على استاد السويس الجديد.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بصفته بطل كأس مصر، فيما يشارك المصري بصفته المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي.