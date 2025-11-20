أنشيلوتي: باب منتخب البرازيل مفتوح أمام نيمار بشرط

حدد كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل شرطا لعودة نيمار دا سيلفا لصفوف منتخب السيليساو.

ويلعب نيمار ضمن صفوف سانتوس.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها بي إن سبورتس: "نيمار على قائمة اللاعبين الذين قد يتواجدون في كأس العالم، لكنه يحتاج إلى العودة لمستواه. عندما ينتهي الدوري البرازيلي سيحصل على فترة راحة، وبعدها يجب أن يثبت جودته وجاهزيته البدنية".

وأضاف "أمامنا 6 أشهر قبل إعلان القائمة النهائية. نحتاج فقط إلى متابعته مثل الآخرين لمعرفة إن كنا سنجري تغييرات في القائمة".

وتابع "نعمل للوصول إلى كأس العالم بأفضل حالة ممكنة. نحن على الطريق الصحيح. حتى مارس يمكنني تغيير اللاعبين، لكن لدي ثقة كاملة في أن المختارين سيكونون جاهزين".

وأتم "|نيمار ما زال يمتلك الجودة التي تمكنه من تمثيل البرازيل في كأس العالم. عودته للتسجيل خطوة مهمة، وإن استعاد جاهزيته كاملة، فباب المنتخب سيظل مفتوحا أمامه".

وحجز منتخب البرازيل بقيادة أنشيلوتي مقعدا في نهائيات كأس العالم 2026.

وتأهل 42 منتخبا بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026، ويتبقى حسم ستة مقاعد أخرى في توقف مارس، بينهم 4 من الملحق الأوروبي و2 من الملحق العالمي.

وجاءت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن كالآتي:

الدول المضيفة (3): الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – المكسيك.

إفريقيا (9) : مصر - الجزائر - تونس - المغرب - غانا - كاب فيردي - كوت ديفوار - السنغال - جنوب إفريقيا.

أوروبا (12): إنجلترا - فرنسا - البرتغال - النرويج - كرواتيا - ألمانيا - هولندا - إسبانيا - سويسرا - النمسا - بلجيكا - أسكتلندا.

أمريكا الجنوبية (6): الأرجنتين - البرازيل - كولومبيا - الإكوادور - باراجواي - أوروجواي.

آسيا (8): اليابان - أستراليا - السعودية - كوريا الجنوبية - أوزبكستان - الأردن - إيران - قطر.

أوقيانوسيا (1): نيوزيلندا.

كونكاكاف: بنما - هايتي - كوراساو

وفيما ضمنت منتخبات العراق والكونغو الديمقراطية وبوليفيا ونيو كاليدونيا وجامايكا وسورينام تواجدها بالملحق العالمي.