"مداعبة غير مقصودة".. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 15:07

كتب : FilGoal

يحيى أبو الفتوح - نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

تقدم يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي باعتذار للنادي الأهلي وجماهيره في بيان عبر حسابه الشخصي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن بشكل رسمي التقدم بشكوى ضد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي بسبب ما بدر منه من تصريحات.

وكتب نائب رئيس البنك الأهلي عبر حسابه الرسمي: "مداعبة غير مقصودة بالطبع بعد المباركة بكأس السوبر بين شخصين".

أخبار متعلقة:
الأهلي يشكو نائب رئيس البنك الأهلي إلى 5 جهات والده لـ في الجول: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد شبيبة القبائل بدوري الأبطال الأهلي يعلن موافقة الأمن على حضور السعة الكاملة للجماهير أمام شبيبة القبائل

وشدد "كل الاعتذار والاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة مع كل التقدير والاحترام لجميع الأندية وجماهيرها كما تعودت في كل مراحل حياتي".

واختتم يحيى أبو الفتوح تصريحاته "هذا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من قام بالتسجيل والنشر دون إذن حيث أنني لم أقصد الإساءة إلي جماهير الأهلى الغفيرة المحترمة".

وكان قد كشف الأهلي في بيانه أنه تقدمه بشكوى بسبب تصريح نائب البنك الأهلي قائلا: "التعليم في مصر بايظ عشان كده نتج عنه أهلاوية كتير والبنوك ناجحة لأن قياداتها زملكاوية".

وأعلن الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي تكليف محمد عثمان المستشار القانوني بتقديم شكاوى عاجلة إلى كل من: أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف وزير التعليم، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي حيال تصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي.

الأهلي البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح
نرشح لكم
مران الأهلي - انتظام الدوليين.. وعودة تريزيجيه وزيزو استعدادا لشبيبة القبائل "مازال هناك متسع من الوقت".. أحمد عيد عبد الملك يعلن استقالته من تدريب الداخلية أيمن محمد محلل أداء الأهلي يعلن رحيله عن الفريق وكيله: إصابة أحمد ربيع ليست مزمنة.. والزمالك لن يتعاقد مع لاعب بدون كشف طبي الأهلي يشكو نائب رئيس البنك الأهلي إلى 5 جهات بيراميدز: كنا قريبين من حمدي فتحي.. وهذه حقيقة مفاوضات أبو علي وحامد حمدان خبر في الجول - فحص طبي لـ زيزو لتحديد موقفه أمام شبيبة القبائل والده لـ في الجول: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي
أخر الأخبار
مران الأهلي - انتظام الدوليين.. وعودة تريزيجيه وزيزو استعدادا لشبيبة القبائل 3 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة السعودية - الدوسري وأبو الشامات على رأس اختيارات رينارد لـ كأس العرب 33 دقيقة | سعودي في الجول
"مازال هناك متسع من الوقت".. أحمد عيد عبد الملك يعلن استقالته من تدريب الداخلية 46 دقيقة | الدوري المصري
أيمن محمد محلل أداء الأهلي يعلن رحيله عن الفريق ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - انتظام الدوليين.. وفقرة بدنية بقيادة كوستا 2 ساعة | الكرة المصرية
"ركضت 30 دقيقة وأنا منهك".. فيرناندينيو يعلن اعتزاله كرة القدم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - أسوان يفوز على السكة الحديد مودرن.. وهزيمة بلدية المحلة والداخلية 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب أيرلندا الشمالية يؤكد صعوبة مواجهة إيطاليا ويتمسك بحلم المفاجأة في الملحق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517543/مداعبة-غير-مقصودة-نائب-رئيس-البنك-الأهلي-يعتذر-للنادي-الأهلي-وجماهيره