"مداعبة غير مقصودة".. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره

تقدم يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي باعتذار للنادي الأهلي وجماهيره في بيان عبر حسابه الشخصي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن بشكل رسمي التقدم بشكوى ضد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي بسبب ما بدر منه من تصريحات.

وكتب نائب رئيس البنك الأهلي عبر حسابه الرسمي: "مداعبة غير مقصودة بالطبع بعد المباركة بكأس السوبر بين شخصين".

وشدد "كل الاعتذار والاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة مع كل التقدير والاحترام لجميع الأندية وجماهيرها كما تعودت في كل مراحل حياتي".

واختتم يحيى أبو الفتوح تصريحاته "هذا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من قام بالتسجيل والنشر دون إذن حيث أنني لم أقصد الإساءة إلي جماهير الأهلى الغفيرة المحترمة".

وكان قد كشف الأهلي في بيانه أنه تقدمه بشكوى بسبب تصريح نائب البنك الأهلي قائلا: "التعليم في مصر بايظ عشان كده نتج عنه أهلاوية كتير والبنوك ناجحة لأن قياداتها زملكاوية".

وأعلن الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي تكليف محمد عثمان المستشار القانوني بتقديم شكاوى عاجلة إلى كل من: أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف وزير التعليم، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي حيال تصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي.