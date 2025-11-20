بوليفيا في طريق العراق.. الكشف عن قرعة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 14:20

كتب : محمد سمير

مهند علي - العراق ضد الإمارات

أسفرت قرعة الملحق العالمي المؤهلة لكأس العالم 2026 عن وقوع بوليفيا ممثل أمريكا الجنوبية في طريق منتخب العراق.

وتقام مباريات الملحق في المكسيك خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس 2026.

ويتأهل منتخبان فقط من الملحق العالمي إلى منافسات كأس العالم 2026.

الملحق العالمي

البطاقة الأولى

نصف النهائي: نيو كاليدونيا × جامايكا

النهائي: الفائز من المباراة 1 × الكونغو الديمقراطية

البطاقة الثانية

نصف النهائي: بوليفيا × سورينام

النهائي: الفائز من مباراة 1 × العراق

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استضافة المكسيك رسميا للملحق المؤهل لكأس العالم 2026 المقرر مارس المقبل.

وكشف فيفا عن استضافة مدينتا جوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتان للملحق العلمي.

ويستضيف الملعبان مباريات خلال كأس العالم، حيث يستضيف ملعب جوادالاخارا 4 مباريات في مرحلة المجموعات، بينما يستعد ملعب مونتيري لاستضافة 3 مباريات في مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى مباراة في دور الـ32.

وتأهل 42 منتخبا لكأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو 2026، فيما تتبقى 6 مقاعد.

وتقام مراسم قرعة كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة.

كأس العالم الملحق العالمي العراق الكونغو الديمقراطية
