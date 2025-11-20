موتسيبي: يوما ما سيتوج بلد إفريقي بكأس العالم

يؤمن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بأن منتخبا إفريقيا سيتوج بلقب كأس العالم يوما ما.

وحصد منتخب المغرب المركز الرابع في النسخة الأخيرة من كأس العالم، كأفضل إنجاز في تاريخ منتخبات إفريقيا.

وقال باتريس موتسيبي عبر موقع البطولة المغربي: "سنُبرز لبقية العالم أن كرة القدم الإفريقية من بين الأفضل في العالم".

وتابع: "سنذهب إلى الولايات المتحدة الأميركية، ونعلم أن أحد المنتخبات الإفريقية سيجعلنا فخورين".

وأضاف: "بلغنا الدور نصف النهائي، وهذه المرة في سنة 2026 سنذهب أبعد ونحقق أكثر. يوماً ما سيتوَّج بلد إفريقي بكأس العالم، وسنكون أبطال العالم".

وستمثل منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر والرأس الأخضر وجنوب إفريقيا والسنغال وغانا وكوت ديفوار قارة إفريقيا في كأس العالم 2026.

فيما ستخوض الكونغو الديمقراطية الملحق العالمي.