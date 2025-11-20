مواعيد الخميس 20 نوفمبر 2025.. قرعة الملحق العالمي والأوروبي المؤهل لكأس العالم

يشهد عصر اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 إجراء قرعة الملحق العالمي والأوربي المؤهل لكأس العالم.

ويقام التصنيف العالمي بين 6 منتخبات ليتأهل 2 فقط إلى كأس العالم 2026.

أما الملحق الأوروبي فيقام بين 16 منتخبا ويتأهل 4 منهم إلى كأس العالم.

وتُجرى مراسم القرعة اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.

وتنطلق القرعة في تمام الثانية عصرا بتوقيت مصر للملحق العالمي أولا ثم الملحق الأوروبي.

وتتنافس منتخبات العراق والكونغو الديمقراطية وبوليفيا وجامايكا وسرينام ونيو كاليدونيا في الملحق العالمي.

بينما يأتي تصنيف الملحق الأوروبي كالآتي:

التصنيف الأول: إيطاليا - الدنمارك - تركيا - أوكرانيا.

التصنيف الثاني: بولندا - ويلز - التشيك - سلوفاكيا.

التصنيف الثالث: أيرلندا - ألبانيا - البوسنة والهرسك - كوسوفو.

التصنيف الرابع: رومانيا - السويد - مقدونيا الشمالية - أيرلندا الشمالية.