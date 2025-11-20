ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد

يراقب أرسنال حاليًا لاعب خط وسط واعد أُشبِه بأسلوب لعبه النجم السابق لتشيلسي ومنتخب غانا، مايكل إيسيان.

النادي اللندني أنفق حوالي 250 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية لتشكيل فريق قوي، ويجني الآن ثمار هذا الاستثمار بعد تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 11 جولة.

رغم أن أرسنال مكتظ بالفعل بلاعبي الوسط، إلا أن النادي لا يزال يدرس إمكانية إضافة مواهب شابة مثيرة إلى صفوفه.

حسب تقرير من صحيفة "ديلي ميل" الجانرز يراقبون عن كثب اللاعب الشاب كاليب يرينكي من نوردسيايلاند، الذي يقدم موسمًا رائعًا في الدوري الدنماركي.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بدأ مسيرته كلاعب وسط أيمن، وحتى شارك كظهير أيمن في ظهوره الدولي الأول في مايو. لكن مدرب نوردسيايلاند، ينس فونسكوف أولسن، حوله إلى لاعب وسط دفاعي، ما أحدث تحولًا كبيرًا في أسلوب لعبه.

كما لعب إيسيان، الذي يعمل مساعد مدرب في النادي الدنماركي، دورًا كبيرًا في تطوير مواطنه الشاب وتأهيله للعب في مركز لاعب الوسط، ما دفع العديد من الجماهير والمحللين لمقارنته بالنجم السابق لتشيلسي.

التقرير يشير إلى أن أرسنال يعتبر يرينكي أحد لاعبي المستقبل، لكن قد يواجه منافسة من نادي بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يستطيع منح اللاعب فرصة اللعب في الفريق الأول مباشرة، خاصة تحت قيادة أندوني إيرايولا الذي سبق وأن أبدع مع اللاعبين الشباب.

يُقدّر سعر اللاعب حاليًا بحوالي 20 مليون جنيه إسترليني، وقد يمثل صفقة جيدة لأي نادٍ يبحث عن موهبة شابة في الدوري الإنجليزي.

إلى جانب ذلك، أرسنال مهتم أيضًا بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني رودريغو مندوزا، لكن ما زالت هناك تساؤلات حول مكانه في الفريق المليء بالنجوم.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

https://hayters.com/