تقرير: تشيلسي قد يقطع إعارته حارسه لحل أزمة محتملة

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 23:52

كتب : ذكاء اصطناعي

فيليب يورجنسن

أصبح تشيلسي في وضع الاستعداد لإجراء تغييرات في مركز حراسة المرمى بعد تقارير عن احتمال رحيل أحد الحراس مع بداية العام الجديد.

المدرب إنزو مارسكا كثيرًا ما تحدث عن الحارس الأساسي روبرت سانشيز، وبديله فيليب يورجنسن، مع عدم اقتناع تام بأداء أي منهما. على الرغم من تحسن سانشيز في 2025، خاصة خلال تتويج الفريق بكأس العالم للأندية على حساب باريس سان جيرمان، إلا أن الشكوك حول قدرته على تقديم أداء ثابت مع فريق يسعى للبطولات لا تزال قائمة.

يورجنسن، البالغ 23 عامًا، انضم لتشيلسي قادمًا من فياريال صيف 2024 ولعب 24 مباراة في جميع المسابقات، لكنه لم يثبت جدارته بالكامل بعد، خصوصًا عند التعامل مع الكرات العرضية والمواقف البدنية داخل منطقة الجزاء.

بحسب فابريتسيو رومانو، مستقبل يورجنسن مع تشيلسي غير مؤكد، وقد يسعى للرحيل في يناير للحصول على دقائق لعب أكثر قبل المشاركة مع منتخب الدنمارك في الملحق المؤهل لكأس العالم، استعدادًا لظهوره المحتمل في نهائيات العام المقبل بأمريكا الشمالية.

وفي حال قرر البلوز السماح لليورغنسي بالرحيل، يبدو أن النادي لديه بديل محتمل في شخص مايك بيندرس، الحارس البلجيكي الشاب البالغ 20 عامًا، الذي انضم من جينك في أغسطس 2024، وبقي مع فريقه البلجيكي لموسم 2024-25 قبل العودة لتشيلسي صيف 2025 والمشاركة في الفوز بكأس العالم للأندية، ثم تم إعارته لنادي ستراسبورج هذا الموسم.

قد يعود بيندرس في الصيف المقبل لتعويض يورجنسن، لكن البلوز قد يفضلون استمرار تطوره في فرنسا لضمان جاهزيته على المدى الطويل.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
