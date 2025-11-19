جيسوس يتحدث عن مستقبله مع أرسنال واحتمال عودته إلى بالميراس

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 23:40

كتب : ذكاء اصطناعي

جابرييل خيسوس - مانشستر سيتي وريال مدريد

فتح البرازيلي جابريال جيسوس النار على الشائعات حول مستقبله مع أرسنال، بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن الإمارات في فترة الانتقالات القادمة.

وقال جيسوس لموقع Globo Esporte عبر football.london: "أنا ممتن جداً لبالميراس، النادي الذي أشجعه، وقد أوضحت لبعض اللاعبين هناك أنني سأعود يوماً ما، لكن ليس في الوقت الحالي. أنا مرتبط بعقد مع أرسنال حتى 2027 ورغبتي هي البقاء هنا. إذا كانت هناك أسباب تمنع التجديد بعد ذلك، على الأقل سأبقى حتى 2027."

النجم البالغ 28 عاماً يتعافى حالياً من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد في يناير، ومن المتوقع عودته بين ديسمبر ويناير 2026.

ورغم غيابه، استمرت الشائعات حول إمكانية رحيله في يناير، إلا أن أرسنال يركز حالياً على إعادة تأهيله قبل دراسة أي عروض محتملة من الأندية المهتمة.

ويأتي موقف النادي من السماح بخروجه مفهوماً، نظراً لمشاكل الإصابة المتكررة التي جعلته لاعباً غير مضمون الظهور باستمرار، بالإضافة إلى راتبه المرتفع الذي يبلغ 265 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ما يجعله ثاني أعلى لاعبي النادي دخلاً بعد كاي هافيرتز.

مع تطور الفريق خلال آخر 12 إلى 18 شهراً، ووجود فيكتور غيوكيريس كخيار أساسي في الهجوم، بالإضافة إلى هافيرتز ولياندرو تروسارد وميكيل ميرينو، أصبح جيسوس غير أساسي في تشكيلة أرسنال، ما يفسر استعداد النادي للاستماع لأي عروض محتملة.

جابريال خيسوس ارسنال الدوري الإنجليزي
