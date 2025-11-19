سكاي: بالاس يخشى رحيل مارك جيهي في يناير.. وليفربول يعود للصورة

مارك جيهي - كريستال بالاس

يبدو أن كريستال بالاس بات مستسلما لفكرة خسارة مدافعه مارك جيهي مع فتح سوق الانتقالات الشتوية، في ظل اقتراب عقد اللاعب من نهايته وتزايد اهتمام كبار أوروبا بخدماته.

جيهي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ليفربول في الصيف الماضي بعدما توصل لاتفاق على البنود الشخصية، وكان الريدز مستعدين لدفع 35 مليون جنيه إسترليني، قبل أن ينسحب بالاس في اللحظة الأخيرة لعدم نجاحه في ضم بديل قبل غلق باب القيد.

ورغم توديع اللاعب لزملائه وقتها استعدادا للرحيل، إلا أنه ظل يقدم مستويات قوية مع بداية الموسم الحالي، لكنه لا يُتوقع أن يوقّع على عقد جديد، ما يجعل موسمه الخامس مع النادي اللندني الأقرب لأن يكون الأخير.

وبحسب سكاي سبورتس، يتوقع بالاس وصول عرض جديد من ليفربول في يناير، مع إمكانية رحيل اللاعب مقابل مبلغ أقل من الـ35 مليون جنيه إسترليني المتفق عليه سابقا، مستفيدين من وضعه التعاقدي.

العقد الحالي يسمح للأندية الأجنبية بالتواصل معه تمهيدا لضمه مجانا بعد نهايته، فيما تراقب أندية مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة موقفه، لكن ليفربول يبدو الأقرب للتحرك الفوري.

إذا كان ليفربول بحاجة لضم جيهي في الصيف، فالحاجة أصبحت أكبر الآن مع تدهور نتائج الفريق تحت قيادة آرني سلوت.

الريدز يحتلون المركز الثامن بعد 11 جولة، وخسروا 4 مباريات من آخر 5 قبل التوقف الدولي.

تراجع مستوى فان دايك ليس هو الأزمة الأكبر، بل حالة من عدم الاستقرار حوله، خاصة مع أداء إبراهيما كوناتي المقلق وغموض مستقبله، إلى جانب ابتعاد جو جوميز عن الصورة وإصابة جيوفاني ليوني طويلة الأمد.

هذا الواقع يجعل تدعيم قلب الدفاع ضرورة ملحة في ميرسيسايد، خاصة في ظل خسارة الفريق لـ5 مباريات بالفعل — أكثر مما خسره في كامل موسم 2024-25.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

https://hayters.com/

ليفربول كريستال بالاس مارك جيهي
