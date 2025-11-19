تقرير: مانشستر يونايتد يراقب موهبتين من الدوري الفرنسي

بدأ مانشستر يونايتد مراقبة موهبتين من الدوري الفرنسي استعدادا لسوق الانتقالات في عام 2026، وذلك ضمن خطته طويلة المدى لتعزيز الفريق.

ويعيش يونايتد فترة من أفضل فتراته في الدوري الإنجليزي منذ سنوات، بعدما حصد 11 نقطة في آخر 5 مباريات، ليصبح فريق روبن أموريم ضمن المرشحين المفاجئين للعودة إلى دوري أبطال أوروبا وسط جدول مزدحم قبل وبعد بداية العام الجديد.

إصلاحات النادي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، خاصة في مركز حراسة المرمى وخط الهجوم، بدأت تؤتي ثمارها. ومع ذلك، يبدو أن استراتيجية التعاقدات الجديدة التي وُضعت بعد دخول السير جيم راتكليف ستستمر بكامل قوتها خلال الفترة المقبلة.

من هما لاعبا الدوري الفرنسي اللذان يراقبهما يونايتد؟

الصحفي فرانسوا روزي كشف عبر بودكاست ICI Armorique أنه تحدث مع ستيف هيد، كبير كشافين مانشستر يونايتد في فرنسا، خلال مباراة لرين، وأن هيد ألمح إلى أن الثنائي جيريمي جاكيه ومحمد قادر ميتِه هما الهدفان الرئيسيان.

روزِي قال: "في المقصورة أمامنا كان هناك الكشافون المعتادون، واحد منهم مرّ وسأل عن ورقة المباراة ليشاهد بعض اللاعبين. تحدثت معه، وفي البداية لم يقل الكثير، لكني تمكنت في النهاية من معرفة أنه كشاف لمانشستر يونايتد جاء لمتابعة جاكيه وميتِه. قلت له: جاكيه وميتِه؟ فرد: بينجو – هذا صحيح."

من هما جيريمي جاكيه ومحمد قادر ميتِه؟

جيريمي جاكيه هو الاسم الأكثر خبرة، إذ أصبح أحد العناصر الصاعدة في دفاع رين، كما خاض 5 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما. صاحب الـ20 عاما لعب 30 مباراة في الدوري الفرنسي، منها 12 هذا الموسم، إضافة إلى 24 ظهورا سابقا مع كليرمون فوت.

أما محمد قادر ميتِه، البالغ من العمر 18 عاما فقط، فقد صنع اسما مبكرا لنفسه كمهاجم واعد، مسجلا هدفين وصانعا هدفين في 11 مباراة له هذا الموسم في الدوري. وخاض ميتِه بالفعل 930 دقيقة بقميص رين عبر 24 مباراة في مختلف المسابقات، كما نال 3 مباريات دولية مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما.

