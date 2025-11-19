خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الزمالك ضد زيسكو بالكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي والمقرر لها يوم الأحد.

ويستضيف الزمالك فريق زيسكو يونايتد مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

لحجز تذاكر المباراة من هنا.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

الدرجة الثالثة يسار: 75 جنيها

الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 200 جنيها

الدرجة الأولى: 400 جنيها

كبار الزوار: 1000 جنيها

وحصل نادي الزمالك على موافقة الأمن بحضور 46.200 مشجع لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي.

وتضم المجموعة إلى جانب الزمالك كل من المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو الزامبي.

ويلتقي المصري يوم الأحد أمام كايزر تشيفز ضمن الجولة ذاتها يوم الأحد على استاد السويس الجديد.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بصفته بطل كأس مصر، فيما يشارك المصري بصفته المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي.