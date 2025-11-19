خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد شبيبة القبائل بدوري الأبطال

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 22:52

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مواجهة الأهلي أمام شبيبة القبائل قبل 3 أيام من المواجهة.

ويستضيف الأهلي فريق شبيبة القبائل الجزائري مساء السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

الدرجة الثالثة يسار: 75 جنيها

الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 200 جنيها

الدرجة الأولى: 400 جنيها

كبار الزوار: 1000 جنيها

وأعلن النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على طلب النادي بحضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباراة شبيبة القبائل.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب شبيبة القبائل والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

وكان الأهلي قد ودع النسخة الماضية من نصف النهائي بعد الخسارة أمام صنداونز.

ويعتبر الأهلي حامل لقب البطولة التاريخي برصيد 12 لقبا.

