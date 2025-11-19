حكيمي: الأهم من تتويجي بالأفضل هو حصد لقب أمم إفريقيا

أعرب أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب عن سعادته بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان المغرب

ويعتبر ذلك التتويج هو الأول للاعب مغربي منذ حصد مصطفى حاجي الجائزة في 1998 أي منذ 27 عاما، وكان حكيمي قد حصل على المركز الثاني في آخر نسختين من جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وشدد حكيمي على أن التتويج بلقب أمم إفريقيا مع المغرب الشهر المقبل أهم من حصده لجائزة أفضل لاعب.

وقال أشرف حكيمي عقب تتويجه باللقب: "هذه الجائزة ليست لي فقط وإنما لكل الأطفال في المغرب الذي يحلمون أن يصلون إلى هذا المستوى".

وتابع "أقول للأطفال الصغار الذين يقابلونني دوما ويسألوني هل من الممكن أن نصل إلى هذا المستوى يوما ما؟ أقول لهم نعم وفقط أمنوا بأنفسكم".

وأضاف لاعب سان جيرمان "أهدي الجائزة لجلالة الملك على دعمه للرياضة في المغرب، وأتوجه بالتهنئة لناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الذي أمن بي وتعاقد معي منذ 5 سنوات وكل أعضاء الجهاز الفني وزملائي اللاعبين".

واختتم حكيمي تصريحاته "أشكر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وأقول له أن هذه الجائزة ليست الأهم ولكن الجائزة الأهم هي أن يتوج منتخب المغرب بلقب أمم إفريقيا".

وتفوق حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب على كل من محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين.

وتوج بنسخة 2023 النيجيري فيكتور أوسيمين، بينما النسخة الماضية حصدها مواطنه أديمولا لوكمان.

وكان حكيمي قد توج الموسم الماضي بكل من دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا بينما خسر في نهائي كأس العالم للأندية.

ويسابق المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الزمن من أجل اللحاق بكأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وتعرض حكيمي لإصابة خطيرة في الكاحل مع باريس سان جيرمان، مما جعله يغيب عن معسكر منتخب بلاده في نوفمبر الجاري.

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.