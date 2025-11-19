جوائز كاف - غزلان أفضل لاعبة.. وحارسة نيجيريا تفوز للعام الثالث على التوالي

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

غزلان الشباك - المغرب سيدات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن جوائز الأفضل في إفريقيا لفئة السيدات عام 2025 في الحفل المقام في الرباط عاصمة المغرب.

وفازت المغربية غزلان الشباك بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا.

الشباك فازت بلقب هدافة بطولة كأس أفريقيا للسيدات في عامي 2022 و2024

وتلعب غزلان مع نادي الهلال السعودي وتحمل شارة قيادة منتخب المغرب للسيدات.

Image

وسيطرت نيجيريا على بقية جوائز السيدات.

توج منتخب نيجيريا للسيدات يفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2025.

كما فازت النيجيرية شيماكا نادوزي بجائزة افضل حارس في إفريقيا فئة السيدات.

شيماكا نادوزي نجحت في التتويج بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي.

وتلعب الحارسة النيجيرية لنادي برايتون بعدما انضمت له في صيف 2025 قادمة من نادي باريس اف سي

وكانت شيماكا أصغر حارسة مرمى تحافظ على شباك نظيفة في تاريخ كأس العالم للسيدات عام 2019.

Image

غزلان الشباك جوائز كاف شيماكا نادوزي
