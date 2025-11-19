جوائز كاف - المغربي الأول منذ 27 عاما.. حكيمي يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 21:48

كتب : محمد سمير

حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في إفريقيا - أشرف حكيمي

توج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

وتفوق حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب على كل من محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ويعتبر ذلك التتويج هو الأول للاعب مغربي منذ حصد مصطفى حاجي الجائزة في 1998 أي منذ 27 عاما.

أخبار متعلقة:
جوائز كاف - الحضري يُسلم ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا جوائز كاف - شيكابالا يُسلم ماييلي الأفضل داخل القارة جوائز كاف - بيراميدز يكتب اسمه بين المتوجين المصريين بأفضل ناد في إفريقيا جوائز كاف - منتخب شباب المغرب يسيطر على الأفضل في إفريقيا

وكان حكيمي قد حصل على المركز الثاني في آخر نسختين من جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتوج بنسخة 2023 النيجيري فيكتور أوسيمين، بينما النسخة الماضية حصدها مواطنه أديمولا لوكمان.

وكان حكيمي قد توج الموسم الماضي بكل من دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا بينما خسر في نهائي كأس العالم للأندية.

ويسابق المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الزمن من أجل اللحاق بكأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وتعرض حكيمي لإصابة خطيرة في الكاحل مع باريس سان جيرمان، مما جعله يغيب عن معسكر منتخب بلاده في نوفمبر الجاري.

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

جوائز كاف باريس سان جيرمان أشرف حكيمي منتخب المغرب
نرشح لكم
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الزمالك ضد زيسكو بالكونفدرالية خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد شبيبة القبائل بدوري الأبطال فيفا يكشف عن الملاعب المستضيفة للملحق العالمي في المكسيك حكيمي: الأهم من تتويجي بالأفضل هو حصد لقب أمم إفريقيا جوائز كاف - غزلان أفضل لاعبة.. وحارسة نيجيريا تفوز للعام الثالث على التوالي كاف يوافق على طلب الزمالك من أجل تكريم محمد صبري على هامش مواجهة زيسكو جوائز كاف - مدرب كاب فيردي يكسر هيمنة المغاربة ويتوج بجائزة الأفضل جوائز كاف - الحضري يُسلم ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا
أخر الأخبار
ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي 31 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: تشيلسي قد يقطع إعارته حارسه لحل أزمة محتملة 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب مباراة فياريال.. برشلونة يتراجع عن فكرة لعب ودية في المغرب 48 دقيقة | الدوري الإسباني
جيسوس يتحدث عن مستقبله مع أرسنال واحتمال عودته إلى بالميراس 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديكو عن ملعب برشلونة الجديد: المستقبل هنا 55 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: بالاس يخشى رحيل مارك جيهي في يناير.. وليفربول يعود للصورة 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كورتوا: لا أزمة مع لامين يامال بعد الكلاسيكو.. وسيصنع التاريخ مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 4 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب
/articles/517511/جوائز-كاف-المغربي-الأول-منذ-27-عاما-حكيمي-يتوج-بجائزة-الأفضل-في-إفريقيا