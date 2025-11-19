جوائز كاف - المغربي الأول منذ 27 عاما.. حكيمي يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا

توج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان

وتفوق حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب على كل من محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ويعتبر ذلك التتويج هو الأول للاعب مغربي منذ حصد مصطفى حاجي الجائزة في 1998 أي منذ 27 عاما.

وكان حكيمي قد حصل على المركز الثاني في آخر نسختين من جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتوج بنسخة 2023 النيجيري فيكتور أوسيمين، بينما النسخة الماضية حصدها مواطنه أديمولا لوكمان.

وكان حكيمي قد توج الموسم الماضي بكل من دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا بينما خسر في نهائي كأس العالم للأندية.

ويسابق المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الزمن من أجل اللحاق بكأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وتعرض حكيمي لإصابة خطيرة في الكاحل مع باريس سان جيرمان، مما جعله يغيب عن معسكر منتخب بلاده في نوفمبر الجاري.

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.