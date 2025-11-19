كاف يوافق على طلب الزمالك من أجل تكريم محمد صبري على هامش مواجهة زيسكو

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طلبات نادي الزمالك بتنفيذ مجموعة من مظاهر التكريم خلال مواجهة زيسكو تخليدا لذكرى الراحل محمد صبري.

ويستضيف الزمالك فريق زيسكو يونايتد الزامبي في تمام التاسعة من مساء الأحد المقبل في افتتاح دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وأعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بالموافقة على تنفيذ مجموعة من مظاهر التكريم خلال المباراة المقبلة أمام زيسكو يونايتد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك تخليدًا لذكرى الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء.

وتضمن إخطار "كاف" السماح بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة على روح الفقيد، إضافة إلى عرض صورة للراحل محمد صبري بقميص الزمالك على شاشات الملعب أثناء دقيقة الحداد.

كما وافق الاتحاد الأفريقي على ارتداء لاعبي الزمالك قمصانًا خاصة خلال عمليات الإحماء تحمل صورة النجم الراحل وعبارة "وداعًا محمد صبري"، إلى جانب ارتداء الشارات السوداء خلال المباراة تعبيرًا عن حالة الحداد.

يأتي هذا الطلب الذي تمت الموافقة عليه بشكل رسمي من قبل "كاف" تقديرًا لمسيرة النجم الراحل، واعتزازًا بدوره الكبير ومسيرته مع نادي الزمالك.

ويقع الزمالك في مجموعة تضم بجواره كل من المصري وزيسكو يونايتد وكايزر تشيفز.