جوائز كاف - مدرب كاب فيردي يكسر هيمنة المغاربة ويتوج بجائزة الأفضل

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 21:16

بيدرو بوبيستا مدرب كاب فيردي

فاز بيدرو بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي، بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "عن جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025 في الحفل المقام في الرباط عاصمة المغرب.

وتفوق بوبيستا على الثنائي المغربي، وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب الأول، ومحمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة المتوج بكأس العالم.

وقاد بوبيستا منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم 2026 لأول مرة في التاريخ.

منتخب كاب فيردي تصدر المجموعة الرابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 23 نقطة، مبتعدا عن منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

ولم يتأهل منتخب كاب فيردي إلى كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب الشهر المقبل.

واحتل منتخب كاب فيردي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد 4 نقاط، في المجموعة التي تأهل منتخب المنتخب المصري متصدرا للمجموعة.

وكسر بوبيستا هيمنة الأسماء المغربية على جوائز الأفضل، بعدما توج ياسين بونو بجائزة أفضل حارس، وعثمان معما بجائزة افضل لاعب شاب، ومنتخب المغرب للشباب بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2025.

