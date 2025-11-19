جوائز كاف - الحضري يُسلم ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 21:09

كتب : FilGoal

ياسين بونو - الهلال - النصر

ياسين بونو

النادي : الهلال

المغرب

توج ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي ونادي الهلال بجائزة أفضل حارس في إفريقيا لعام 2025.

وسلّم عصام الحضري حارس المنتخب المصري السابق، جائزة الأفضل لبونو.

أخبار متعلقة:
جوائز كاف - شيكابالا يُسلم ماييلي الأفضل داخل القارة جوائز كاف - بيراميدز يكتب اسمه بين المتوجين المصريين بأفضل ناد في إفريقيا جوائز كاف - منتخب شباب المغرب يسيطر على الأفضل في إفريقيا

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "عن جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2025 في الحفل المقام في الرباط عاصمة المغرب.

وتفوق بونو على المغربي منير المحمدي حارس مرمى نهضة بركان المغربي، ورونون ويليامز حارس مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتوج بونو بالجائزة للمرة الثانية بعدما توج بها عام 2023.

وانتزع بونو الجائزة من الحارس الجنوب إفريقي رونون ويليامز الذي توج بالجائزة الموسم الماضي.

وكان أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ضمن القائمة الأولية لأفضل حارس في إفريقيا قبل استبعاده من القائمة النهائية المكونة من 3 حراس.

وبرزت الأسماء المغربية في حفل الأفضل، بعدما توج منتخب الشباب تحت 20 سنة بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا، وعثمان معما بجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا.

ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا جوائز كاف
نرشح لكم
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الزمالك ضد زيسكو بالكونفدرالية خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد شبيبة القبائل بدوري الأبطال فيفا يكشف عن الملاعب المستضيفة للملحق العالمي في المكسيك حكيمي: الأهم من تتويجي بالأفضل هو حصد لقب أمم إفريقيا جوائز كاف - غزلان أفضل لاعبة.. وحارسة نيجيريا تفوز للعام الثالث على التوالي جوائز كاف - المغربي الأول منذ 27 عاما.. حكيمي يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا كاف يوافق على طلب الزمالك من أجل تكريم محمد صبري على هامش مواجهة زيسكو جوائز كاف - مدرب كاب فيردي يكسر هيمنة المغاربة ويتوج بجائزة الأفضل
أخر الأخبار
ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي 31 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: تشيلسي قد يقطع إعارته حارسه لحل أزمة محتملة 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب مباراة فياريال.. برشلونة يتراجع عن فكرة لعب ودية في المغرب 47 دقيقة | الدوري الإسباني
جيسوس يتحدث عن مستقبله مع أرسنال واحتمال عودته إلى بالميراس 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديكو عن ملعب برشلونة الجديد: المستقبل هنا 55 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: بالاس يخشى رحيل مارك جيهي في يناير.. وليفربول يعود للصورة 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كورتوا: لا أزمة مع لامين يامال بعد الكلاسيكو.. وسيصنع التاريخ مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 4 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب
/articles/517508/جوائز-كاف-الحضري-ي-سلم-ياسين-بونو-أفضل-حارس-في-إفريقيا