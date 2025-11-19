جوائز كاف - الحضري يُسلم ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا

ياسين بونو النادي : الهلال المغرب

توج ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي ونادي الهلال بجائزة أفضل حارس في إفريقيا لعام 2025.

وسلّم عصام الحضري حارس المنتخب المصري السابق، جائزة الأفضل لبونو.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "عن جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2025 في الحفل المقام في الرباط عاصمة المغرب.

وتفوق بونو على المغربي منير المحمدي حارس مرمى نهضة بركان المغربي، ورونون ويليامز حارس مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتوج بونو بالجائزة للمرة الثانية بعدما توج بها عام 2023.

وانتزع بونو الجائزة من الحارس الجنوب إفريقي رونون ويليامز الذي توج بالجائزة الموسم الماضي.

وكان أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ضمن القائمة الأولية لأفضل حارس في إفريقيا قبل استبعاده من القائمة النهائية المكونة من 3 حراس.

وبرزت الأسماء المغربية في حفل الأفضل، بعدما توج منتخب الشباب تحت 20 سنة بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا، وعثمان معما بجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا.