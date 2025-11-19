جوائز كاف - شيكابالا يُسلم ماييلي الأفضل داخل القارة

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

شيكابالا مع فيستون ماييلي

حصد فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

وتعتبر تلك الجائزة الثانية التي يحصدها بيراميدز في الحفل بعد التتويج بجائزة أفضل ناد في القارة.

وسلم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق الجائزة لفيستون ماييلي.

وتفوق ماييلي على زميله محمد الشيبي وأسامة المليوي لاعب نهضة بركان المغربي.

وقال ماييلي بعد تسلمه الجائزة: "أول جائزة فردية لي في مسيرتي ومنذ 11 عاما كنت أنتظر مثل تلك الجائزة، أشكر كل زملائي ورئيس النادي والجهاز الفني لمساعدتي على ذلك".

وتابع "أريد منكم التصفيق لمحمد الشيبي صديقي العزيز ومنافسي على الجائزة ومن رأيي أنه كان يستحق التتويج بالجائزة".

وكان رونيون ويليامز حارس مرمى صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا فاز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة في عام 2024 الماضي.

وتوج بيراميدز بلقبي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي بالإضافة إلى كأس القارات الثلاث في 2025.

وكان بيراميدز قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المنقضي متفوقا على صنداونز في النهائي.

وتغلب بيراميدز على كل من نهضة بركان المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

