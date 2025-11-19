ممدوح عيد: فوز بيراميدز بجائزة أفضل ناد في إفريقيا جاء بعد عمل شاق

عبر ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز عن سعادته بفوز ناديه بجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2025.

وقال ممدوح عيد أثناء استلام الجائزة: "شرف كبير أن يفوز بيراميدز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا بعد عمل شاق على مدار سنوات".

وأضاف "أود أن أشكر الجميع الذين كانوا جزءا من رحلتنا الناجحة وكل أعضاء الفريق والإداريين والمدير الفني واللاعبين وحارس المرمى وأيضا باقي الأفراد في مصر الذين دعمونا وساعدونا".

وأتم "رحلتنا كانت رسالة من الصبر والتحمل والعمل الشاق ونحن نؤمن بمهمتنا ولذلك حققنا النجاحات وفخور بانتمائي إلى قارة إفريقيا".

وحصد نادي بيراميدز جائزة أفضل ناد في قارة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب بيراميدز على كل من نهضة بركان المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان بيراميدز قد توج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس القارات الثلاث في 2025.

وبذلك حصدت مصر جائزة أفضل نادي داخل القارة للمرة الثالثة على التوالي.

إذ حصد النادي الأهلي الجائزة في عامي 2023 و2024.

وبشكل عام بات بيراميدز ثالث ناد مصري يتوج باللقب بعد الأهلي والزمالك.

وحصد الزمالك اللقب مرة واحدة في 2002 بينما توج الأهلي باللقب 7 مرات آخرها العامين الماضيين.