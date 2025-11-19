جوائز كاف - منتخب شباب المغرب يسيطر على الأفضل في إفريقيا

سيطر منتخب الشباب المغربي تحت 20 سنة على جوائز الأفضل في إفريقيا.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف عن جوائز أفضل لاعب شاب، وأفضل منتخب في إفريقيا، خلال حفل جوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2025 والذي يقام في الرباط عاصمة المغرب.

وفاز منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا.

وتوج المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب الذي أقيم في تشيلي لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على حساب الأرجنتين في المباراة النهائية بهدفين نظيفين سجلهما ياسر الزابيري.

كما فاز عثمان معما نجم المنتخب المغربي تحت 20 سنة، بجائزة افضل لاعب شاب في إفريقيا.

معما قاد منتخب بلاده للتتويج بالمونديال.

ويلعب معما مع نادي واتفورد الإنجليزي بعدما انضم له قادما من مونبيليه الفرنسي الانتقالات الصيفية الماضية.

ولعب معما 7 مباريات مع منتخب بلاده في كأس العالم أساسيا، ونجح في تسجيل هدف وصناعة 4 أهداف.

وفاز عثمان معما بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب.