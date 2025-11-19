جوائز كاف - منتخب شباب المغرب يسيطر على الأفضل في إفريقيا

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

عثمان معما - المغرب

سيطر منتخب الشباب المغربي تحت 20 سنة على جوائز الأفضل في إفريقيا.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف عن جوائز أفضل لاعب شاب، وأفضل منتخب في إفريقيا، خلال حفل جوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2025 والذي يقام في الرباط عاصمة المغرب.

أخبار متعلقة:
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع مركزين وتقدم مغربي وتونسي جوائز كاف – استبعاد مصر من القائمة المختصرة.. وتواجد منتخبي المغرب جوائز كاف - متفوقا على إبراهيم عادل.. مزيزي يفوز بجائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2025

وفاز منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا.

وتوج المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب الذي أقيم في تشيلي لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على حساب الأرجنتين في المباراة النهائية بهدفين نظيفين سجلهما ياسر الزابيري.

كما فاز عثمان معما نجم المنتخب المغربي تحت 20 سنة، بجائزة افضل لاعب شاب في إفريقيا.

معما قاد منتخب بلاده للتتويج بالمونديال.

ويلعب معما مع نادي واتفورد الإنجليزي بعدما انضم له قادما من مونبيليه الفرنسي الانتقالات الصيفية الماضية.

ولعب معما 7 مباريات مع منتخب بلاده في كأس العالم أساسيا، ونجح في تسجيل هدف وصناعة 4 أهداف.

وفاز عثمان معما بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب.

عثمان معما جوائز كاف الأفضل في إفريقيا
نرشح لكم
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الزمالك ضد زيسكو بالكونفدرالية خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد شبيبة القبائل بدوري الأبطال فيفا يكشف عن الملاعب المستضيفة للملحق العالمي في المكسيك حكيمي: الأهم من تتويجي بالأفضل هو حصد لقب أمم إفريقيا جوائز كاف - غزلان أفضل لاعبة.. وحارسة نيجيريا تفوز للعام الثالث على التوالي جوائز كاف - المغربي الأول منذ 27 عاما.. حكيمي يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا كاف يوافق على طلب الزمالك من أجل تكريم محمد صبري على هامش مواجهة زيسكو جوائز كاف - مدرب كاب فيردي يكسر هيمنة المغاربة ويتوج بجائزة الأفضل
أخر الأخبار
ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي 31 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: تشيلسي قد يقطع إعارته حارسه لحل أزمة محتملة 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب مباراة فياريال.. برشلونة يتراجع عن فكرة لعب ودية في المغرب 48 دقيقة | الدوري الإسباني
جيسوس يتحدث عن مستقبله مع أرسنال واحتمال عودته إلى بالميراس 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديكو عن ملعب برشلونة الجديد: المستقبل هنا 55 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: بالاس يخشى رحيل مارك جيهي في يناير.. وليفربول يعود للصورة 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كورتوا: لا أزمة مع لامين يامال بعد الكلاسيكو.. وسيصنع التاريخ مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 4 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب
/articles/517504/جوائز-كاف-منتخب-شباب-المغرب-يسيطر-على-الأفضل-في-إفريقيا