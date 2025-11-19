جوائز كاف - متفوقا على إبراهيم عادل.. مزيزي يفوز بجائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2025

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 20:27

كتب : FilGoal

التنزاني كليمنت مزيزي

كليمان فرانسيس مزيزي

النادي : يانج أفريكانز

توج التنزاني كليمنت مزيزي لاعب يانج أفريكانز بجائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2025.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن جائزة أفضل هدف في حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2025 والذي يقام في الرباط عاصمة المغرب.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي لم يفاوض مزيزي.. وناد سعودي ينافس الترجي على ضمه خبر في الجول - المصري حاول التعاقد مع مزيزي قبل نهاية الانتقالات الصيفية يانج أفريكانز لـ في الجول: عرض الزمالك لضم مزيزي لا يحقق طموحتنا.. والمفاوضات مستمرة

وتفوق مزيزي على منافسيه بهدفه في شباك مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

مزيزي كان ضمن المرشحين للانضمام لنادي الزمالك لولا الخلاف حول المقابل المادي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وكان إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ضمن القائمة المختصرة للأفضل بهدفه في شباك الترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تفوق مزيزي على منافسيه كالفن فيلي (مدغشقر) في مباراة مدغشقر ضد المغرب في كأس الأمم الإفريقية للمحليين - أسامة لمليوي (المغرب) في مباراة المغرب ضد مدغشقر بكأس أمم إفريقيا للمحليين - غزلان شباك (المغرب) في مباراة المغرب ضد نيجيريا بكأس أمم إفريقيا للسيدات.

وتفوق أيضا على حساب نداباييثيثوا ندلوندلو (جنوب أفريقيا) في مباراة جنوب أفريقيا ضد أوغندا بكأس أمم إفريقيا للمحليين - سفيان بايزيد (الجزائر) في مباراة الجزائر ضد أوغندا بكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكان أنس رشدي لاعب منتخبنا للناشئين متواجد في القائمة الأولى لجائزة أفضل هدف في إفريقيا بهدفه في شباك جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة، والتي ضمت 23 هدفا.

وتم اختيار جائزة أفضل هدف وفقا لتصويت الجماهير.

التنزاني كليمنت مزيزي أفضل هدف في إفريقيا
نرشح لكم
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الزمالك ضد زيسكو بالكونفدرالية خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد شبيبة القبائل بدوري الأبطال فيفا يكشف عن الملاعب المستضيفة للملحق العالمي في المكسيك حكيمي: الأهم من تتويجي بالأفضل هو حصد لقب أمم إفريقيا جوائز كاف - غزلان أفضل لاعبة.. وحارسة نيجيريا تفوز للعام الثالث على التوالي جوائز كاف - المغربي الأول منذ 27 عاما.. حكيمي يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا كاف يوافق على طلب الزمالك من أجل تكريم محمد صبري على هامش مواجهة زيسكو جوائز كاف - مدرب كاب فيردي يكسر هيمنة المغاربة ويتوج بجائزة الأفضل
أخر الأخبار
ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي 31 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: تشيلسي قد يقطع إعارته حارسه لحل أزمة محتملة 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب مباراة فياريال.. برشلونة يتراجع عن فكرة لعب ودية في المغرب 48 دقيقة | الدوري الإسباني
جيسوس يتحدث عن مستقبله مع أرسنال واحتمال عودته إلى بالميراس 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديكو عن ملعب برشلونة الجديد: المستقبل هنا 55 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: بالاس يخشى رحيل مارك جيهي في يناير.. وليفربول يعود للصورة 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كورتوا: لا أزمة مع لامين يامال بعد الكلاسيكو.. وسيصنع التاريخ مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 4 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب
/articles/517503/جوائز-كاف-متفوقا-على-إبراهيم-عادل-مزيزي-يفوز-بجائزة-أفضل-هدف-في-إفريقيا-لعام-2025