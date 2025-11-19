جوائز كاف - متفوقا على إبراهيم عادل.. مزيزي يفوز بجائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2025

كليمان فرانسيس مزيزي النادي : يانج أفريكانز

توج التنزاني كليمنت مزيزي لاعب يانج أفريكانز بجائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2025.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن جائزة أفضل هدف في حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2025 والذي يقام في الرباط عاصمة المغرب.

وتفوق مزيزي على منافسيه بهدفه في شباك مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ضمن القائمة المختصرة للأفضل بهدفه في شباك الترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تفوق مزيزي على منافسيه كالفن فيلي (مدغشقر) في مباراة مدغشقر ضد المغرب في كأس الأمم الإفريقية للمحليين - أسامة لمليوي (المغرب) في مباراة المغرب ضد مدغشقر بكأس أمم إفريقيا للمحليين - غزلان شباك (المغرب) في مباراة المغرب ضد نيجيريا بكأس أمم إفريقيا للسيدات.

وتفوق أيضا على حساب نداباييثيثوا ندلوندلو (جنوب أفريقيا) في مباراة جنوب أفريقيا ضد أوغندا بكأس أمم إفريقيا للمحليين - سفيان بايزيد (الجزائر) في مباراة الجزائر ضد أوغندا بكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكان أنس رشدي لاعب منتخبنا للناشئين متواجد في القائمة الأولى لجائزة أفضل هدف في إفريقيا بهدفه في شباك جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة، والتي ضمت 23 هدفا.

وتم اختيار جائزة أفضل هدف وفقا لتصويت الجماهير.