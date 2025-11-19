شيكابالا: أشعر أن حكيمي سيفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.. ونثق في منتخب مصر

عبر محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق عن سعادته بالتواجد في حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في القارة لعام 2025 والمقام في المغرب.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان محمد صلاح النادي : ليفربول شيكابالا النادي : معتزل مصر

وقال شيكابالا عبر قناة بي إن سبورتس: "سعيد بتواجدي في حفل جوائز كاف وهذا الحدث الكبير".

وأضاف "محمد صلاح فائز بالجائزة مرتين وأشرف حكيمي لم يفز بالجائزة من قبل لكني أشعر أنه سيفوز بها هذه المرة".

وأكمل "المغرب الآن يستستمر في الناشئين وأصبحوا في مكان آخر في كرة القدم، لديهم منتخب شباب فاز بكأس العالم ومنتخب ناشئين وصل لربع النهائي، وهم فخر للكرة الإفريقية والعربية".

وأشار "سأتواجد في المغرب لمساندة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية خاصة في هذه الفترة الصعبة".

وأتم تصريحاته "الجمهور المصري غير راض عن مستوى منتخب مصر في المباريات الودية الأخيرة، لكني أثق في حسام حسن ولاعبي منتخب مصر على تقديم أفضل ما لدينا في كأس الأمم".