انتهت بالفيديو جوائز كاف – بيراميدز أفضل ناد وماييلي أفضل لاعب داخل القارة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل توزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2025 والذي يقام في الرباط عاصمة المغرب.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

بيراميدز

وينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في القارة.

كما ينافس بيراميدز على جائزة أفضل فريق كرة قدم في القارة، وأيضا ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

ـــــــــــــــــــ

نهاية حفل جوائز كاف الأفضل في إفريقيا

أشرف حكيمي أفضل لاعب في إفريقيا

المغربية غزلان شيباك تفوز بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا

بوبستا أفضل مدرب كاب فيردي أفضل مدرب في إفريقيا

عصام الحضري يسلم ياسين بونو جائزة أفضل حارس في إفريقيا

Image

فيستون ماييلي أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا

شيكابالا يقدم جائزة أفضل لاعب داخل القاهرة

Image

بيراميدز نادي لكرة قدم للرجال في إفريقيا

Image

منتخب المغرب للشباب أفضل منتخب في إفريقيا

نيجيريا أفضل منتخب سيدات

المغربي عثمان معمة أفضل لاعب شاب في إفريقيا

المغربية ضحى المدني أفضل لاعبة شابة في إفريقيا

الفائز بجائزة أفضل هدف في العام: كليمينت مزيزي

انطلاق الحفل

وصول أشرف حكيمي

Image

انطلاق الحفل

