انتهت بالفيديو جوائز كاف – بيراميدز أفضل ناد وماييلي أفضل لاعب داخل القارة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل توزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2025 والذي يقام في الرباط عاصمة المغرب.

محمد صلاح النادي : ليفربول بيراميدز

وينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في القارة.

كما ينافس بيراميدز على جائزة أفضل فريق كرة قدم في القارة، وأيضا ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

نهاية حفل جوائز كاف الأفضل في إفريقيا

أشرف حكيمي أفضل لاعب في إفريقيا

المغربية غزلان شيباك تفوز بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا

بوبستا أفضل مدرب كاب فيردي أفضل مدرب في إفريقيا

عصام الحضري يسلم ياسين بونو جائزة أفضل حارس في إفريقيا

فيستون ماييلي أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا

شيكابالا يقدم جائزة أفضل لاعب داخل القاهرة

بيراميدز نادي لكرة قدم للرجال في إفريقيا

منتخب المغرب للشباب أفضل منتخب في إفريقيا

نيجيريا أفضل منتخب سيدات

المغربي عثمان معمة أفضل لاعب شاب في إفريقيا

المغربية ضحى المدني أفضل لاعبة شابة في إفريقيا

الفائز بجائزة أفضل هدف في العام: كليمينت مزيزي

انطلاق الحفل

وصول أشرف حكيمي

