الاتحاد الرواندي يعلن مشاركة الهلال والمريخ بالدوري المحلي

أعلن الاتحاد الرواندي لكرة القدم موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مشاركة كل من الهلال والمريخ السودانيين بالدوري المحلي.

ولعب المريخ والهلال في الدوري الموريتاني الموسم الماضي، وذلك في ظل توقف الدوري السوداني بسبب حالة الحرب في السودان.

وكان المريخ قد أعلن في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي عن قراره بالمشاركة في الدوري الليبي قبل أن يتم تغيير الأمر بعد ذلك.

وكشف الاتحاد الرواندي في بيان رسمي:

"وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مشاركة الهلال والمريخ السودانيين بالدوري الرواندي لموسم 2025 - 2026".

ويلعب الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الحالية بعد تأهله لدور المجموعات.

ويتواجد الهلال رفقة كل من صنداونز ومولودية الجزائر ولوبوبو الكونغولي.

بينما لم يتأهل المريخ السوداني لدور المجموعات في المسابقات القارية.

وكانت تقارير تشير إلى احتمالية عودة الدوري السوداني مجددا في يناير المقبل.