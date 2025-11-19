الأهلي يعلن موافقة الأمن على حضور السعة الكاملة للجماهير أمام شبيبة القبائل

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 18:08

كتب : FilGoal

مباراة القمة - جمهور الأهلي

أعلن النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على طلب النادي بحضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباراة شبيبة القبائل.

ويستضيف الأهلي فريق شبيبة القبائل الجزائري مساء السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء بيان الأهلي على لسان سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي كالآتي:

"وافقت السلطات الأمنية على طلب النادي بحضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، والمحدد لها يوم السبت المقبل في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".

"ووجهت إدارة النادي الشكر والتحية لوزارة الداخلية والقيادات الأمنية لاستجابتها لطلب النادي والتيسير على جماهير الأهلي لمساندة فريقها في هذه المباراة المرتقبة".

"وجاءت هذه الاستجابة لتعكس الدور الداعم الذي تقوم به الجهات الأمنية للفرق المصرية عند مشاركتها في البطولات القارية".

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب شبيبة القبائل والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي شبيبة القبائل
