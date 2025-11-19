تقرير: روما يستهدف استعارة ماتياس تيل بعد رفض توتنام بيعه بشكل نهائي

يستهدف روما التعاقد مع ماتياس تيل جناح توتنام في فترة الانتقالات الشتوية، وسط تمسك النادي الإنجليزي بعدم مناقشة أي عرض لبيع اللاعب بشكل نهائي.

وكشفت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن تيل الهدف الأول لروما في مركز الجناح الأيسر خلال يناير، خاصة في ظل شعور اللاعب بعدم الرضا في لندن عقب خروجه من قائمة دوري أبطال أوروبا.

وسجل اللاعب الفرنسي هدفين في 11 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، لكنه يشارك لدقائق محدودة بلغت 359 دقيقة فقط.

وتوضح الصحيفة الإيطالية أن جيان بييرو جاسبيريني يسعى لتعزيز هجوم الفريق بصفقتين في يناير، مهاجم صريح وجناح، مع بقاء يوشوا زيركزي خيارا محتملا للمركز الأول.

وترفض إدارة توتنام مناقشة بيع تيل بشكل نهائي في يناير، ما يجعل الإعارة الحل الأقرب لجميع الأطراف.

ويبحث روما عن تدعيم جديد في مركز الجناح القادم من الدوري الإنجليزي، بعد فشل ضم جادون سانشو في الصيف الماضي والتعاقد مع ليون بايلي على سبيل الإعارة من أستون فيلا.

ويتقاسم روما صدارة الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة مع إنتر عقب مرور 11 جولة من المسابقة.

ويلعب روما مباراته المقبلة أمام كريمونيسي يوم 23 نوفمبر الجاري.

