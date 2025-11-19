سيغيب لمدة أسبوعين.. ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو

أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه إدير ميليتاو في العضلة الضامة.

إيدير ميليتاو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعرض ميليتاو للإصابة خلال مشاركته مع البرازيل في مباراة ودية ضد تونس.

وفقا لصحيفة ماركا فإن الإصابة لا تبدو قوية ولكنه يعاني من ألم في العضلة الضامة.

وأشارت التقارير إلى أن ميليتاو سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة.

وتعادلت البرازيل مع تونس في مباراة ودية أقيمت بفرنسا بهدف لكل فريق.

وكانت البرازيل قد فازت في مباراة أولى على السنغال بثلاثة أهداف دون رد.

صاحب الـ 27 عاما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين وعاد للمشاركة مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي بعد تعافيه.

وشارك ميليتاو بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي في 13 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.