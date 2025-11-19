ماركا: إصابة ميليتاو لا تبدو قوية

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن مدى قوة إصابة إدير ميليتاو لاعب ريال مدريد.

إيدير ميليتاو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعرض ميليتاو للإصابة خلال مشاركته مع البرازيل في مباراة ودية ضد تونس.

وفقا لماركا فإن الإصابة لا تبدو قوية ولكنه يعاني من ألم في العضلة الضامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميليتاو سيخضع لمزيد من الفحوصات في مدريد لتحديد مدى الإصابة بدقة.

وتعادلت البرازيل مع تونس في مباراة ودية أقيمت بفرنسا بهدف لكل فريق.

وكانت البرازيل قد فازت في مباراة أولى على السنغال بثلاثة أهداف دون رد.

صاحب الـ 27 عاما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين وعاد للمشاركة مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي بعد تعافيه.

وشارك ميليتاو بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي في 13 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.