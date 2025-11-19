صلاح ينافس على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر

دخل النجم المصري محمد صلاح المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025 المقدمة من جلوب سوكر.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 28 ديسمبر المقبل في الإمارات.

ويتنافس صلاح على الجائزة ضد كل من:

عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

جيانلويجي دوناروما - سان جيرمان/مانشستر سيتي

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة/أرسنال

لامين يامال - برشلونة

ألكسندر إيزاك - نيوكاسل/ليفربول

كيليان مبابي - ريال مدريد

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

هاري كين - بايرن ميونيخ

مايكل أوليسي - بايرن ميونيخ

خفيتشا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

لاوتارو مارتينيز - إنتر

سكوت مكتوميناي - نابولي

نونو مينديش - باريس سان جيرمان

فابيان رويز - باريس سان جيرمان

فيتينيا - باريس سان جيرمان

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن/ليفربول

كول بالمر - تشيلسي

ديكلان رايس - أرسنال

ويُنافس الدولي المصري أيضاً في فئة أفضل مهاجم ضد كل من:

جوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة/ أرسنال

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

ألكسندر إيزاك - نيوكاسل/ليفربول

كيليان مبابي - ريال مدريد

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

لامين يامال - برشلونة

هاري كين - بايرن ميونيخ

خفيتشا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

رافينيا - برشلونة

لاوتارو مارتينيز - إنتر

بوكايو ساكا - أرسنال

وتوج صلاح بجائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب بتصويت الجماهير.

