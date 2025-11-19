التصنيف يمنح العراق والكونغو الديمقراطية لعب المباراتين النهائيتين للملحق العالمي

أصبح المنتخب العراقي ونظيره الكونغو الديمقراطية على بعد خطوة واحدة من التأهل لكأس العالم 2026.

العراق تأهل من الملحق الآسيوي للملحق العالمي بعد التفوق على الإمارات، بينما صعدت الكونغو الديمقراطية بعد الفوز على نيجيريا عبر الملحق الإفريقي.

ويشارك في الملحق العالمي 6 منتخبات من مختلف القارات ليتأهل 2 فقط منهم إلى كأس العالم في النهاية.

وكان العراق والكونغو الديمقراطية ينتظران نهاية مباريات تصفيات منطقة الكونكاكاف لمعرفة مصيرهما في الملحق العالمي.

ولحسن حظهما تأهل للملحق العالمي منتخبات أقل منهما في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

فنظام الملحق العالمي الذي يقام في المكسيك أواخر مارس القادم، يقسم الـ6 منتخبات المتأهلة إلى مسارين، كل مسار من مباراتين، مباراة نصف نهائي ثم نهائي.

ويلعب الفريقان الأقل تصنيفا مباراة نصف النهائي، على أن يتأهل الفائز لملاقاة الأعلى تصنيفا في مباراة نهائية مؤهلة للمونديال.

وجاءت المنتخبات وتصنيفها كالآتي:

ممثل آسيا: العراق (المركز 57)

ممثل إفريقيا: الكونغو الديمقراطية (المركز 60)

ممثل كونكاكاف: جامايكا (المركز 68)

ممثل أمريكا الجنوبية: بوليفيا (المركز 76)

ممثل كونكاكاف: سورينام (المركز 126)

نيو كاليدونيا: ممثل أوقيانوسيا (المركز 150)

وتُجرى مراسم القرعة لتحديد كل مسار يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.