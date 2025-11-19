التصنيف يمنح العراق والكونغو الديمقراطية لعب المباراتين النهائيتين للملحق العالمي

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

مهند علي - العراق ضد الإمارات

أصبح المنتخب العراقي ونظيره الكونغو الديمقراطية على بعد خطوة واحدة من التأهل لكأس العالم 2026.

العراق تأهل من الملحق الآسيوي للملحق العالمي بعد التفوق على الإمارات، بينما صعدت الكونغو الديمقراطية بعد الفوز على نيجيريا عبر الملحق الإفريقي.

ويشارك في الملحق العالمي 6 منتخبات من مختلف القارات ليتأهل 2 فقط منهم إلى كأس العالم في النهاية.

أخبار متعلقة:
هدية للعراق.. كوراساو وهايتي وبنما يتأهلون لكأس العالم وجامايكا وسورينام إلى الملحق مدرب الجزائر: فيفا لا يمنع مشاركة محرز وعوار في كأس العرب ولكن موعد حفل جوائز كاف اليوم الأربعاء 19 نوفمبر.. والقنوات الناقلة العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة

وكان العراق والكونغو الديمقراطية ينتظران نهاية مباريات تصفيات منطقة الكونكاكاف لمعرفة مصيرهما في الملحق العالمي.

ولحسن حظهما تأهل للملحق العالمي منتخبات أقل منهما في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

فنظام الملحق العالمي الذي يقام في المكسيك أواخر مارس القادم، يقسم الـ6 منتخبات المتأهلة إلى مسارين، كل مسار من مباراتين، مباراة نصف نهائي ثم نهائي.

ويلعب الفريقان الأقل تصنيفا مباراة نصف النهائي، على أن يتأهل الفائز لملاقاة الأعلى تصنيفا في مباراة نهائية مؤهلة للمونديال.

وجاءت المنتخبات وتصنيفها كالآتي:

ممثل آسيا: العراق (المركز 57)

ممثل إفريقيا: الكونغو الديمقراطية (المركز 60)

ممثل كونكاكاف: جامايكا (المركز 68)

ممثل أمريكا الجنوبية: بوليفيا (المركز 76)

ممثل كونكاكاف: سورينام (المركز 126)

نيو كاليدونيا: ممثل أوقيانوسيا (المركز 150)

وتُجرى مراسم القرعة لتحديد كل مسار يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.

العراق الكونغو الديمقراطية الملحق العالمي
نرشح لكم
مدرب الجزائر: فيفا لا يمنع مشاركة محرز وعوار في كأس العرب ولكن موعد حفل جوائز كاف اليوم الأربعاء 19 نوفمبر.. والقنوات الناقلة العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج مدرب الجزائر: إقامة كأس العرب وأمم إفريقيا في نفس الفترة ليس مثاليا كاف يدعو شيكابالا لحفل جوائز الأفضل في 2025 بمشاركة لاعب الزمالك.. السنغال تفوز على كينيا بثمانية أهداف كرة نسائية - مسار يخسر أمام أسيك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات
أخر الأخبار
الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه فتح القيد الاستثنائي من فيفا 13 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يكشف قميصه الرابع لهذا الموسم 17 دقيقة | الدوري الإسباني
روبيرتسون: كانت هذه الفرصة الأخير لي لأشارك بكأس العالم.. ولم أستطع إخراج جوتا من رأسي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
زيدان إقبال: العراق سيتأهل إلى كأس العالم 36 دقيقة | كأس العالم للأندية
بيراميدز ينافس على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر ساعة | الدوري المصري
العدد يصل إلى 42.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة ساعة | منتخب مصر
العودة كاملة.. برشلونة يعلن خوض مباريات في دوري الأبطال على كامب نو ساعة | دوري أبطال أوروبا
صلاح ينافس على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517465/التصنيف-يمنح-العراق-والكونغو-الديمقراطية-لعب-المباراتين-النهائيتين-للملحق-العالمي