مدرب الجزائر: فيفا لا يمنع مشاركة محرز وعوار في كأس العرب ولكن

أوضح البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر أن الثنائي رياض محرز وحسام عوار سيكون ضمن قائمته في بطولة كأس أمم إفريقيا ولن يلعبا كأس العرب.

وتنطلق بطولة كأس العرب مطلع ديسمبر المقبل، وتنتهي يوم 18 من الشهر نفسه، قبل 3 أيام من انطلاق كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

وقال بيتكوفيتش في تصريحات للصحفيين: "الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يمنع مشاركة رياض محرز وحسام عوار في كأس العرب، ولكنني المسؤول عن الاختيار، واللاعبان سيكونان مع المنتخب الأول في كأس أمم إفريقيا".

ويتوقف الدوري السعودي، الذي يلعب فيه محرز مع أهلي جدة وعوار مع اتحاد جدة، لمدة 22 يومًا بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب.

وشارك الثنائي في فوز الجزائر الودي على منتخب السعودية بنتيجة 2-0 بجدة.

يذكر أن الجزائر ستلعب بطولة كأس العرب بالمنتخب الثاني.

وخاض منتخب الجزائر الثاني وديتين أمام نظيره المصري، خسر الأولى 2-3 وتعادل في الثانية سلبيا.