مدرب الجزائر: فيفا لا يمنع مشاركة محرز وعوار في كأس العرب ولكن

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 11:09

كتب : FilGoal

مصر ضد الجزائر - رياض محرز - محمد حمدي

أوضح البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر أن الثنائي رياض محرز وحسام عوار سيكون ضمن قائمته في بطولة كأس أمم إفريقيا ولن يلعبا كأس العرب.

وتنطلق بطولة كأس العرب مطلع ديسمبر المقبل، وتنتهي يوم 18 من الشهر نفسه، قبل 3 أيام من انطلاق كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

وقال بيتكوفيتش في تصريحات للصحفيين: "الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يمنع مشاركة رياض محرز وحسام عوار في كأس العرب، ولكنني المسؤول عن الاختيار، واللاعبان سيكونان مع المنتخب الأول في كأس أمم إفريقيا".

أخبار متعلقة:
موعد حفل جوائز كاف اليوم الأربعاء 19 نوفمبر.. والقنوات الناقلة العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج في غياب بن رمضان والجزيري.. تونس تتعادل مع البرازيل

ويتوقف الدوري السعودي، الذي يلعب فيه محرز مع أهلي جدة وعوار مع اتحاد جدة، لمدة 22 يومًا بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب.

وشارك الثنائي في فوز الجزائر الودي على منتخب السعودية بنتيجة 2-0 بجدة.

يذكر أن الجزائر ستلعب بطولة كأس العرب بالمنتخب الثاني.

وخاض منتخب الجزائر الثاني وديتين أمام نظيره المصري، خسر الأولى 2-3 وتعادل في الثانية سلبيا.

رياض محرز حسام عوار الجزائر الدوري السعودي
نرشح لكم
التصنيف يمنح العراق والكونغو الديمقراطية لعب المباراتين النهائيتين للملحق العالمي موعد حفل جوائز كاف اليوم الأربعاء 19 نوفمبر.. والقنوات الناقلة العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج مدرب الجزائر: إقامة كأس العرب وأمم إفريقيا في نفس الفترة ليس مثاليا كاف يدعو شيكابالا لحفل جوائز الأفضل في 2025 بمشاركة لاعب الزمالك.. السنغال تفوز على كينيا بثمانية أهداف كرة نسائية - مسار يخسر أمام أسيك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات
أخر الأخبار
الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه فتح القيد الاستثنائي من فيفا 13 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يكشف قميصه الرابع لهذا الموسم 17 دقيقة | الدوري الإسباني
روبيرتسون: كانت هذه الفرصة الأخير لي لأشارك بكأس العالم.. ولم أستطع إخراج جوتا من رأسي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
زيدان إقبال: العراق سيتأهل إلى كأس العالم 36 دقيقة | كأس العالم للأندية
بيراميدز ينافس على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر ساعة | الدوري المصري
العدد يصل إلى 42.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة ساعة | منتخب مصر
العودة كاملة.. برشلونة يعلن خوض مباريات في دوري الأبطال على كامب نو ساعة | دوري أبطال أوروبا
صلاح ينافس على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517463/مدرب-الجزائر-فيفا-لا-يمنع-مشاركة-محرز-وعوار-في-كأس-العرب-ولكن