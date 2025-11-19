موعد حفل جوائز كاف اليوم الأربعاء 19 نوفمبر.. والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء 19 نوفمبر حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويقام الحفل في مدينة الرباط بالمغرب.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025.

وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي.

بالإضافة إلى أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب.

وفيكتور أوسيمين نجم جالاتا سراي التركي ومنتخب نيجيريا.

وكان صلاح قاد ليفربول في الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي وحقق لقب هداف الدوري وأفضل لاعب في المسابقة.

وينافس ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

ويتنافس أيضا نادي بيراميدز على جائزة أفضل نادي لكرة القدم للرجال في القارة.

الجوائز التي ستُقدّم خلال الحفل

* أفضل لاعب إفريقي

* أفضل لاعبة إفريقية

* أفضل حارس مرمى إفريقي

* أفضل حارسة مرمى إفريقية

* أفضل لاعب أندية إفريقي

* أفضل مدرب رجال

* أفضل لاعب إفريقي شاب

* أفضل لاعبة إفريقية شابة

* أفضل نادي رجال

* أفضل منتخب رجال

* أفضل منتخب نسائي

* هدف العام

الموعد والقناة الناقلة

ينطلق الحفل في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وينقل الحفل عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية وقناة أون سبورت، وقناة كاف على يوتيوب.