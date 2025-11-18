كاف يدعو شيكابالا لحفل جوائز الأفضل في 2025
الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 21:47
كتب : FilGoal
قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دعوة رسمية لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في 2025.
ويقام مساء الأربعاء حفل توزيع جوائز كاف في العاصمة المغربية الرباط.
وحسبما علم FilGoal.com فإن شيكابالا تلقى دعوة رسمية من كاف لحضور حفل جوائز الأفضل في 2025.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025.
وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي.
بالإضافة إلى أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب.
وفيكتور أوسيمين نجم جالاتاسراي التركي ومنتخب نيجيريا.
وينافس ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.
ويتنافس أيضا نادي بيراميدز على جائزة أفضل نادي لكرة القدم للرجال في القارة.
ويقام الحفل يوم 19 نوفمبر المقبل في مدينة الرباط بالمغرب عقب نهاية فترة التوقف الدولي.