بمشاركة لاعب الزمالك.. السنغال تفوز على كينيا بثمانية أهداف
الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 21:26
كتب : FilGoal
حقق منتخب السنغال فوزا عريضا على كينيا في مباراة ودية جمعت الفريقين.
وفاز منتخب السنغال على كينيا 8-0 في المباراة الودية تحضيرا لكاس أمم إفريقيا.
وشهدت المباراة مشاركة الكيني بارون أوشينج لاعب الزمالك مع منتخب كينيا ضد السنغال.
وسجل ساديو ماني نجم النصر السعودي 3 أهداف "هاتريك" في شباك كينيا.
فيما أحرز نيكولاس جاكسون مهاجم بايرن ميونيخ هدفين للمنتخب السنغالي.
وسجل إبراهيما مباي لاعب باريس سان جيرمان هدفا.
وأحرز شريف ندياي لاعب سامسون سبور التركي، والحاج ماليك ضيوف مهاجم ويست هام ثنائية لمنتخب أسود التيرنجا.
