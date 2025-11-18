بمشاركة لاعب الزمالك.. السنغال تفوز على كينيا بثمانية أهداف

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 21:26

كتب : FilGoal

بارون أوشينج - منتخب كينيا

حقق منتخب السنغال فوزا عريضا على كينيا في مباراة ودية جمعت الفريقين.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف لماذا استبعد أوشينج من قائمة الزمالك ضد غزل المحلة تدريبات تأهيلية لـ بارون أوشينج بعد استبعاده أمام الجونة تدريبات تأهيلية لـ بارون أوشينج بعد استبعاده أمام الإسماعيلي "من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج

وفاز منتخب السنغال على كينيا 8-0 في المباراة الودية تحضيرا لكاس أمم إفريقيا.

وشهدت المباراة مشاركة الكيني بارون أوشينج لاعب الزمالك مع منتخب كينيا ضد السنغال.

وسجل ساديو ماني نجم النصر السعودي 3 أهداف "هاتريك" في شباك كينيا.

فيما أحرز نيكولاس جاكسون مهاجم بايرن ميونيخ هدفين للمنتخب السنغالي.

وسجل إبراهيما مباي لاعب باريس سان جيرمان هدفا.

وأحرز شريف ندياي لاعب سامسون سبور التركي، والحاج ماليك ضيوف مهاجم ويست هام ثنائية لمنتخب أسود التيرنجا.

وشهدت المباراة مشاركة الكيني بارون أوشينج لاعب الزمالك مع منتخب كينيا ضد السنغال.

منتخب كينيا منتخب السنغال بارون أوشينج
نرشح لكم
العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج مدرب الجزائر: إقامة كأس العرب وأمم إفريقيا في نفس الفترة ليس مثاليا كاف يدعو شيكابالا لحفل جوائز الأفضل في 2025 كرة نسائية - مسار يخسر أمام أسيك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات منافس مصر - بمشاركة شيكو بانزا كبديل.. مابولولو يقود أنجولا لفوز صعب على زامبيا ثنائية لاعب فالنسيا تقود المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين بعد تخطي مالي وزير خارجية أمريكا: شراء تذكرة كأس العالم ليس ضمانا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة
أخر الأخبار
العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج ساعة | الوطن العربي
إيطاليا والدنمارك بالتصنيف الأول والسويد في الرابع.. كل ما تريد أن تعرف عن الملحق الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
بينهم بلجيكا وإسبانيا.. 5 منتخبات أوروبية تكمل مقاعد التأهل المباشر إلى كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب بن رمضان والجزيري.. تونس تتعادل مع البرازيل ساعة | الكرة الأوروبية
اسكتلندا إلى كأس العالم بسيناريو مثير على حساب الدنمارك ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 ساعة | منتخب مصر
سيد مرعي: ياسين فضل الانتقال إلى الأهلي رغم عرض بيراميدز الأكبر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517444/بمشاركة-لاعب-الزمالك-السنغال-تفوز-على-كينيا-بثمانية-أهداف