كرة نسائية - مسار يخسر أمام أسيك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات

خسر فريق مسار في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات أمام أسيك ميموزا الإيفواري.

ووصل الفريق الإيفواري إلى النهائي للمرة الأولى في مسيرته بعد التغلب على مسار بهدف دون مقابل.

وسجلت إيسي داجبا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73.

وبذلك يلعب فريق سيدات مسار على تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية على التوالي.

وبذلك يواجه أسيك ميموزا فريق الجيش الملكي في المباراة النهائية.

أما مسار فيواجه مازيمبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان فريق سيدات مسار قد حصد برونزية النسخة الماضية أمام كوينز النيجيري.

وتخطى الجيش الملكي فريق مازيمبي في نصف النهائي بركلات الترجيح.

وتوج الجيش الملكي بنسخة 2022 بينما حصد وصافة النسخة الماضية بعد الخسارة من مازيمبي.