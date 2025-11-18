كرة نسائية - مسار يخسر أمام أسيك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات
الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 21:25
كتب : FilGoal
خسر فريق مسار في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات أمام أسيك ميموزا الإيفواري.
ووصل الفريق الإيفواري إلى النهائي للمرة الأولى في مسيرته بعد التغلب على مسار بهدف دون مقابل.
وسجلت إيسي داجبا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73.
وبذلك يلعب فريق سيدات مسار على تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية على التوالي.
وبذلك يواجه أسيك ميموزا فريق الجيش الملكي في المباراة النهائية.
أما مسار فيواجه مازيمبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وكان فريق سيدات مسار قد حصد برونزية النسخة الماضية أمام كوينز النيجيري.
وتخطى الجيش الملكي فريق مازيمبي في نصف النهائي بركلات الترجيح.
وتوج الجيش الملكي بنسخة 2022 بينما حصد وصافة النسخة الماضية بعد الخسارة من مازيمبي.
نرشح لكم
العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج مدرب الجزائر: إقامة كأس العرب وأمم إفريقيا في نفس الفترة ليس مثاليا كاف يدعو شيكابالا لحفل جوائز الأفضل في 2025 بمشاركة لاعب الزمالك.. السنغال تفوز على كينيا بثمانية أهداف منافس مصر - بمشاركة شيكو بانزا كبديل.. مابولولو يقود أنجولا لفوز صعب على زامبيا ثنائية لاعب فالنسيا تقود المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين بعد تخطي مالي وزير خارجية أمريكا: شراء تذكرة كأس العالم ليس ضمانا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة