منافس مصر - بمشاركة شيكو بانزا كبديل.. مابولولو يقود أنجولا لفوز صعب على زامبيا

قاد كريستفاو مابولولو منتخب أنجولا لفوز صعب على زامبيا في مباراة شهدت خمسة أهداف.

وتغلب منتخب أنجولا على زامبيا وديا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات التوقف الدولي.

ويقع منتخب أنجولا في مجموعة مصر بمنافسات أمم إفريقيا المقرر انطلاقها في المغرب الشهر المقبل.

وشارك شيكو بانزا لاعب الزمالك كبديل في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وسجل كل من ميلسون وزيتو لوفومبو ومابولولو أهداف منتخب أنجولا في الدقيقا 5 و41 و58.

بينما سجل الثنائي لاني وسكالا هدفي زامبيا في الدقيقتين 21 و48.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم مصر، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر أمام زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر يوم الإثنين 29 ديسمبر الساعة 6 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.