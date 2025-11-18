منافس مصر - بمشاركة شيكو بانزا كبديل.. مابولولو يقود أنجولا لفوز صعب على زامبيا

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 20:20

كتب : FilGoal

مابولولو - أنجولا

قاد كريستفاو مابولولو منتخب أنجولا لفوز صعب على زامبيا في مباراة شهدت خمسة أهداف.

وتغلب منتخب أنجولا على زامبيا وديا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات التوقف الدولي.

ويقع منتخب أنجولا في مجموعة مصر بمنافسات أمم إفريقيا المقرر انطلاقها في المغرب الشهر المقبل.

أخبار متعلقة:
منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا: لن نلعب مباريات ودية قبل الأمم الإفريقية جوائز كاف – محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على أفضل لاعب في إفريقيا الرياضية: إنزاجي يستقر على بديل بونو خلال أمم إفريقيا في الجول يكشف مقترحان جديدان لنظام تصفيات أمم إفريقيا 2027

وشارك شيكو بانزا لاعب الزمالك كبديل في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وسجل كل من ميلسون وزيتو لوفومبو ومابولولو أهداف منتخب أنجولا في الدقيقا 5 و41 و58.

بينما سجل الثنائي لاني وسكالا هدفي زامبيا في الدقيقتين 21 و48.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم مصر، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر أمام زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر يوم الإثنين 29 ديسمبر الساعة 6 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

أمم إفريقيا منافس مصر أنجولا مابولولو
نرشح لكم
العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج مدرب الجزائر: إقامة كأس العرب وأمم إفريقيا في نفس الفترة ليس مثاليا كاف يدعو شيكابالا لحفل جوائز الأفضل في 2025 بمشاركة لاعب الزمالك.. السنغال تفوز على كينيا بثمانية أهداف كرة نسائية - مسار يخسر أمام أسيك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات ثنائية لاعب فالنسيا تقود المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين بعد تخطي مالي وزير خارجية أمريكا: شراء تذكرة كأس العالم ليس ضمانا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة
أخر الأخبار
العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج 41 دقيقة | الوطن العربي
إيطاليا والدنمارك بالتصنيف الأول والسويد في الرابع.. كل ما تريد أن تعرف عن الملحق الأوروبي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
بينهم بلجيكا وإسبانيا.. 5 منتخبات أوروبية تكمل مقاعد التأهل المباشر إلى كأس العالم 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
في غياب بن رمضان والجزيري.. تونس تتعادل مع البرازيل 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكتلندا إلى كأس العالم بسيناريو مثير على حساب الدنمارك 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب ساعة | منتخب مصر
سيد مرعي: ياسين فضل الانتقال إلى الأهلي رغم عرض بيراميدز الأكبر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517439/منافس-مصر-بمشاركة-شيكو-بانزا-كبديل-مابولولو-يقود-أنجولا-لفوز-صعب-على-زامبيا