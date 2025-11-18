ثنائية لاعب فالنسيا تقود المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين بعد تخطي مالي

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

منتخب المغرب للناشئين تحت 17 عاما

حسم منتخب المغرب مقعده في ربع نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والمقامة في قطر بعد تخطي مالي.

وتغلب منتخب المغرب على مالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

وسجل إسماعيل العود لاعب فريق فالنسيا الهدفين الثاني والثالث لمنتخب المغرب.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للناشئين - بلعروش يتألق ويقود المغرب للفوز على أمريكا كأس العالم للناشئين - منتخب مصر يخسر أمام سويسرا ويودع البطولة في الظهور الثالث كأس العالم للناشئين - عودة الزغبي.. وحمزة عبد الكريم يقود الهجوم أمام سويسرا منتخب مصر للناشئين 2009 يفوز على الأردن بهدف وديا

وحسم منتخب المغرب تقدمه في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد إذ تقدم زياد باها أولا برأسية رائعة في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل نديكورا بومبا من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول نجح إسماعيل العود من تسجيل رأسية بالهدف الثاني في الدقيقة 56.

ونجح العود في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 66، وقلص منتخب مالي النتيجة بهدف ثان بتسديدة صاروخية من بيرثي.

وتقام مباريات ربع النهائي يوم 21 نوفمبر الجاري بتواجد ثنائي إفريقي.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

إيطاليا × بوركينا فاسو

البرتغال × سويسرا

النمسا × اليابان

المغرب × البرازيل

كأس العالم للناشئين المغرب مالي
نرشح لكم
العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج مدرب الجزائر: إقامة كأس العرب وأمم إفريقيا في نفس الفترة ليس مثاليا كاف يدعو شيكابالا لحفل جوائز الأفضل في 2025 بمشاركة لاعب الزمالك.. السنغال تفوز على كينيا بثمانية أهداف كرة نسائية - مسار يخسر أمام أسيك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات منافس مصر - بمشاركة شيكو بانزا كبديل.. مابولولو يقود أنجولا لفوز صعب على زامبيا وزير خارجية أمريكا: شراء تذكرة كأس العالم ليس ضمانا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة
أخر الأخبار
العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج ساعة | الوطن العربي
إيطاليا والدنمارك بالتصنيف الأول والسويد في الرابع.. كل ما تريد أن تعرف عن الملحق الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
بينهم بلجيكا وإسبانيا.. 5 منتخبات أوروبية تكمل مقاعد التأهل المباشر إلى كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب بن رمضان والجزيري.. تونس تتعادل مع البرازيل ساعة | الكرة الأوروبية
اسكتلندا إلى كأس العالم بسيناريو مثير على حساب الدنمارك ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 ساعة | منتخب مصر
سيد مرعي: ياسين فضل الانتقال إلى الأهلي رغم عرض بيراميدز الأكبر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517438/ثنائية-لاعب-فالنسيا-تقود-المغرب-إلى-ربع-نهائي-كأس-العالم-للناشئين-بعد-تخطي-مالي