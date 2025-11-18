ثنائية لاعب فالنسيا تقود المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين بعد تخطي مالي

حسم منتخب المغرب مقعده في ربع نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والمقامة في قطر بعد تخطي مالي.

وتغلب منتخب المغرب على مالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

وسجل إسماعيل العود لاعب فريق فالنسيا الهدفين الثاني والثالث لمنتخب المغرب.

وحسم منتخب المغرب تقدمه في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد إذ تقدم زياد باها أولا برأسية رائعة في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل نديكورا بومبا من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول نجح إسماعيل العود من تسجيل رأسية بالهدف الثاني في الدقيقة 56.

ونجح العود في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 66، وقلص منتخب مالي النتيجة بهدف ثان بتسديدة صاروخية من بيرثي.

وتقام مباريات ربع النهائي يوم 21 نوفمبر الجاري بتواجد ثنائي إفريقي.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

إيطاليا × بوركينا فاسو

البرتغال × سويسرا

النمسا × اليابان

المغرب × البرازيل