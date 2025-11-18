بي بي سي: قد تمتد إلى يناير.. أرسنال يفقد جابرييل 4 أسابيع للإصابة

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 20:05

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - أرسنال - برايتون

عاد جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال، إلى ناديه بعد إصابته خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكشفت بي بي سي عن إصابة جابرييل في الفخذ أثناء مباراة البرازيل أمام السنغال الودية التي أقيمت على ملعب الإمارات.

أخبار متعلقة:
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن جابرييل سيغيب لمدة لا تقل عن 4 أسابيع وقد تمتد إلى يناير بعد الإصابة التي تعرض لها.

وعاد جابرييل المدافع البالغ من العمر 27 عاما، إلى ناديه لتلقى العلاج، والخضوع لمزيد من التقييم.

ويستعد أرسنال لمواجهة توتنام يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

ومن المرجح أن يعوض كريستيان موسكيرا مكان جابرييل في التشكيل الأساسي لفريق أرسنال.

وانضم جابرييل إلى أرسنال في صيف 2020 قادما من ليل الفرنسي.

ولعب جابرييل هذا الموسم 17 مباراة في كافة البطولات وسجل هدفين وصنع 3.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة مبتعدا عن اقرب ملاحقيه مانشستر سيتي بـ4 نقاط.

ويعاني أرسنال من عدد كبير من الإصابات في ظل ابتعاد مارتن أوديجارد، ونوني مادويكي، وجابرييل مارتينيلي، وكاي هافيرتز، وفيكتور جيوكيريس.

جابرييل أرسنال
أخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة
