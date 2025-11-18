إنتر يجهز بدائل دومفريس قبل دربي ميلان

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

احتفال دينزل دومفريس - إنتر - أتالانتا

يضع إنتر ثلاثة بدائل محتملة لتعويض غياب دينزل دومفريس في مواجهة ميلان يوم الأحد في دربي الغضب.

ويأتي ذلك مع استمرار الشكوك حول قدرة اللاعب على اللحاق بالمباراة.

ومن المقرر أن يواجه إنتر غريمه ميلان في المباراة التي ستجمعهما يوم 23 من الشهر الجاري.

ويعاني دومفريس من إصابة في الكاحل بعد عودته مبكرا من معسكر منتخب هولندا، وتشير تقارير سكاي سبورت إيطاليا إلى أن الجهاز الطبي في إنتر يخشى من تفاقم الإصابة إذا شارك اللاعب قبل جاهزيته الكاملة.

ويرغب مسؤولو إنتر في تجنب أي ضرر طويل المدى، ما يجعل خيار إراحة دومفريس هو الأقرب، مع الاعتماد على لاعب آخر في الجبهة اليمنى بخماسي خط الوسط.

ويتصدر كارلوس أوجوستو قائمة المرشحين، رغم أنه معتاد على اللعب في الجبهة اليسرى أو كقلب دفاع في الخط الخلفي.

وينضم ماتيو دارميان إلى قائمة الخيارات بعد تعافيه مؤخرا من إصابة عضلية، بينما يدخل لويس هنريكي المنافسة أيضا رغم بدايته المخيبة منذ انتقاله من مارسيليا، وسط تقارير تربط اللاعب بإمكانية خروجه معارا إلى أحد أندية الدوري الفرنسي في يناير.

وستلعب المباراة في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة بالتساوي مع روما.

بينما يأتي ميلان في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عاما 17 مباراة مع النيراتزوري خلال الموسم الجاري وسجل 3 أهداف ولم يصنع بواقع 1200 دقيقة لعب.

وإجمالا لعب دومفريس 194 مباراة رفقة إنتر وسجل 25 هدفا وصنع 26 آخرين.

