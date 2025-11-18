ذا أثليتك: ليفربول وأرسنال وتوتنام يستهدفون سيمينيو

سيمينيو

ارتبط ليفربول بالتعاقد مع أنتوني سيمينيو، الذي كشف بالفعل عن تفضيله في سوق الانتقالات وسط شائعات رحيله في يناير.

الجناح الغاني ولاعب بورنموث تصدّر العناوين خلال الأيام الماضية، بعد أن أشارت تقارير إلى وجود "شرط جزائي بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني" في عقده مع النادي. وكان سيمينيو قد وقع على عقد جديد يمتد لخمسة أعوام في الصيف الماضي، يربطه ببورنموث حتى يونيو 2030.

صاحب الـ25 عاما بدأ الموسم الحالي في البريميرليج بشكل مميز، مسجلا "6 أهداف وصانعا 3" خلال 11 مباراة.

ومن المقرر أن يعود سيمينيو وبورنموث إلى المنافسات يوم 22 نوفمبر بمواجهة وست هام بعد التوقف الدولي الأخير في السنة.

وتحدث اللاعب إلى "ذا أثليتك" في أكتوبر 2024، كاشفا معلومة شخصية قد تلعب دورا مهما في صراع انتقالات يناير.

قال سيمينيو: "أنا مشجع لأرسنال، لكني لا أخلط بين ذلك وبين عملي. اللعب ضد أرسنال رائع، هذا فريق شاهدته طوال حياتي، وأريد اللعب لأندية القمة أيضا، ولحدوث ذلك يجب أن أثبت نفسي."

وتتابع عدة أندية في الدوري الإنجليزي موقف اللاعب مع بورنموث، إذ سبق وأن ارتبط أرسنال بضمه، كما أن "ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنام" مهتمون باللاعب أيضا.

عادة ما تكون سوق الانتقالات الشتوية صعبة للتعاقد مع لاعبين قادرين على التأثير الفوري، لكن وجود شرط جزائي واضح بقيمة 65 مليون يعطي ليفربول فرصة حقيقية لضم صفقة قوية مطلع العام الجديد.

سيمينيو يقدم أداءً لافتا هذا الموسم في إنجلترا بالفعل، ومع 9 مساهمات تهديفية حتى الآن، يبدو قادرا على التأقلم بسرعة حال انتقاله إلى آنفيلد.

