تقرير: يوفنتوس يخطط لضم تشاكا في يناير

دخل يوفنتوس على خط التعاقد مع جرانيت تشاكا نجم سندرلاند، تمهيدًا لمحاولة ضمه خلال سوق انتقالات يناير المقبل، رغم أن اللاعب لم يمضِ سوى أشهر قليلة فقط في ملعب أوف لايت.

تشاكا، 33 عامًا، انضم إلى سندرلاند الصيف الماضي قادمًا من باير ليفركوزن مقابل 13 مليون جنيه إسترليني، ونجح سريعًا في فرض نفسه كأحد أفضل صفقات الموسم في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد الفريق لانطلاقة قوية وضعته في المركز الرابع بعيدًا بتسع نقاط عن مناطق الهبوط.

وبحسب صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يرى ضرورة تعزيز وسط ملعبه "بأي ثمن"، بسبب الاعتماد الكبير على مانويل لوكاتيلي، ويضع تشاكا ضمن أولوياته في يناير، بعد أن فشل في ضمه الصيف الماضي بسبب راتبه المرتفع.

التقرير أوضح أن السيدة العجوز مستعدة لتجاهل عامل السن، وأن صفقة ضم اللاعب ستتجاوز الـ13 مليون جنيه إسترليني التي دفعها سندرلاند قبل أشهر، خاصة في ظل الأداء المميز الذي يقدمه الدولي السويسري.

ويمثل تشاكا عنصرًا محوريًا في فريق ريجيس لو بريس، إذ شارك أساسيًا في المباريات الـ11 التي خاضها سندرلاند بالدوري حتى الآن، ويقدم مزيجًا من الخبرة والجودة في وسط الملعب، ما يجعل خسارته في منتصف الموسم ضربة كبيرة لطموحات الفريق الذي يعيش إحدى أفضل فتراته في البريميرليج.