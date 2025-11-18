منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا: لن نلعب مباريات ودية قبل الأمم الإفريقية

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 13:13

كتب : FilGoal

أوضح هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا أنه لا يرغب في خوض مباريات ودية إضافية قبل سفر الفريق للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب الشهر المقبل، ضمن المجموعة الثانية بالبطولة برفقة مصر وأنجولا وزيمبابوي.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين: "لا أُفضل خوض مباراتين أو 3 قبل سفرنا إلى المغرب، لقد لعبنا ما يكفي ضد فرق إفريقية، لذا لن نضطر للعب ضد فريق إفريقي آخر كما لو كنا لا نعرف كرة القدم الإفريقية".

وأضاف "لقد لعبنا على مدار السنوات الأربع الماضية، ضد فرق إفريقية فقط تقريبًا، لذا لن نضطر لخوض مباراتين أو 3 أخرى قبل كأس الأمم الإفريقية، لسنا بحاجة لذلك".

وتابع بروس "سنحاول فقط الإعداد الجيد والتأكد من أن الفريق في كامل جاهزيته عند البداية، وألا نبدأ كما بدأنا كأس الأمم الإفريقية الماضية بهزيمة".

وأكمل "أريد الفوز بالمباراة الأولى ضد أنجولا لأن ذلك يمنحك أفضلية كبيرة في البطولة، وخاصة في مرحلة المجموعات عندما تفوز بمباراتك الأولى".

وأتم "خسرنا أمام مالي في الجولة الافتتاحية بالنسخة الماضي، ثم كان علينا الفوز بالمباراة الثانية لنحافظ على حظوظنا في المباراة الثالثة، لذلك سنحاول تجنب ذلك هذه المرة من خلال الفوز بمباراتنا الأولى ضد أنجولا".

وسيلعب الأولاد ضد الفراعنة في الجولة الثانية، قبل اختتام مرحلة المجموعات بمواجهة زيمبابوي.

ومن المتوقع أن يُعلن بروس عن قائمته المكونة من 23 لاعبًا في الأسبوع الأول من ديسمبر قبل معسكرهم التحضيري للبطولة.

