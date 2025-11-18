المجد الليبي يتعاقد مع ثلاثي الزمالك السابق

أعلن نادي المجد الليبي تعاقده مع أربعة لاعبين مصريين.

وتعاقد المجد مع ثلاثي الزمالك السابق، باسم مرسي وعلي فتحي ومحمد عبد السلام، كما تعاقد مع عمرو موسى قائد المصري السابق.

باسم مرسي صاحب الـ 33 عاما كانت تجربته الأخيرة مع طلائع الجيش وكان قد شارك في 5 مباريات ولم يسجل خلالهم.

ويبلغ محمد عبد السلام من العمر 28 عاما ولعب لآخر مرة برفقة حرس الحدود، الفريق الذي لم يشارك معه في أي مباراة.

بينما كانت التجربة الأخيرة لعلي فتحي برفقة أسوان وخلالها شارك في 32 مباراة وصنع هدفا.

ويلعب عمرو موسى مع المجد منذ الموسم الماضي ولكنه كان جدد عقده عقب نهايته مع الفريق.

وخلال الموسم الماضي شارك صاحب الـ 37 عاما في 8 مباريات بقميص المجد.

وكان المجد قد أنهى دوري الموسم الماضي في المركز الرابع من المجموعة الثالثة.