المجد الليبي يتعاقد مع ثلاثي الزمالك السابق

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 12:36

كتب : FilGoal

المجد الليبي يتعاقد مع رباعي مصري

أعلن نادي المجد الليبي تعاقده مع أربعة لاعبين مصريين.

عمرو موسى

النادي : المجد

باسم مرسي

النادي : المجد

علي فتحي

النادي : المجد

محمد عبد السلام

النادي : المجد

وتعاقد المجد مع ثلاثي الزمالك السابق، باسم مرسي وعلي فتحي ومحمد عبد السلام، كما تعاقد مع عمرو موسى قائد المصري السابق.

باسم مرسي صاحب الـ 33 عاما كانت تجربته الأخيرة مع طلائع الجيش وكان قد شارك في 5 مباريات ولم يسجل خلالهم.

أخبار متعلقة:
المجد الليبي يتعاقد مع باسم مرسي "جئت لصناعة المجد".. اتحاد جدة يعلن تعاقده مع كونسيساو فالنسيا من قمم المجد إلى هاوية النسيان.. حين تقودك الإدارة إلى اللعنة أحمد عابدين: الأهلي يفتح أبواب المجد لأي لاعب.. ونسعى للفوز بكل مباراة

ويبلغ محمد عبد السلام من العمر 28 عاما ولعب لآخر مرة برفقة حرس الحدود، الفريق الذي لم يشارك معه في أي مباراة.

بينما كانت التجربة الأخيرة لعلي فتحي برفقة أسوان وخلالها شارك في 32 مباراة وصنع هدفا.

ويلعب عمرو موسى مع المجد منذ الموسم الماضي ولكنه كان جدد عقده عقب نهايته مع الفريق.

وخلال الموسم الماضي شارك صاحب الـ 37 عاما في 8 مباريات بقميص المجد.

وكان المجد قد أنهى دوري الموسم الماضي في المركز الرابع من المجموعة الثالثة.

المجد الليبي باسم مرسي علي فتحي محمد عبد السلام عمرو موسى
نرشح لكم
تشكيل تونس – بن رمضان أساسي أمام البرازيل.. والجزيري على الدكة استراحة في الملحق الآسيوي - العراق (0)-(0) الإمارات.. نهاية الشوط الأول التشكيل - أيمن حسين يقود هجوم العراق أمام الإمارات في الملحق الآسيوي.. وزيدان على الدكة عملية بيع تذاكر كأس العرب تتوقف وكيل رامي ربيعة يكشف لـ في الجول حقيقة عودة اللاعب إلى الأهلي إجازة رسمية في العراق يوم مواجهة الإمارات بالملحق الآسيوي تقرير: تجهيز فينالدوم لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي الرياضية: بروزوفيتش يفتح الباب للعودة إلى أوروبا
أخر الأخبار
من أجل حلم كأس العالم.. تقرير: خطة لجاتوزو مع منتخب إيطاليا في 3 مدن مختلفة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنتر يجهز بدائل دومفريس قبل دربي ميلان 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
وزير خارجية أمريكا: شراء تذكرة كأس العالم ليس ضمانا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة 39 دقيقة | أمريكا
تشكيل تونس – بن رمضان أساسي أمام البرازيل.. والجزيري على الدكة 40 دقيقة | الوطن العربي
نونيز يشارك في تدريبات الهلال تدريجيا 41 دقيقة | سعودي في الجول
استراحة في الملحق الآسيوي - العراق (0)-(0) الإمارات.. نهاية الشوط الأول ساعة | الوطن العربي
ذا أثليتك: ليفربول وأرسنال وتوتنام يستهدفون سيمينيو ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - أيمن حسين يقود هجوم العراق أمام الإمارات في الملحق الآسيوي.. وزيدان على الدكة ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 3 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517417/المجد-الليبي-يتعاقد-مع-ثلاثي-الزمالك-السابق