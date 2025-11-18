متفوقا على صلاح ومرموش.. حكيمي يتوج بجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 11:54

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - دوري أبطال أوروبا

توج المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان بجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعبي القارة الإفريقية التي تقدمها جريدة المنتخب المغربية.

وفاز حكيمي بالجائزة بعدما تنافس مع محمد صلاح وعمر مرموش لاعبا منتخب مصر وآخرين.

القائمة كانت تضم 10 لاعبين أفارقة تنافسوا على النسخة 17 لجائزة الأسد الذهبي التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي للفترة الممتدة من سبتمبر 2024 لغاية سبتمبر 2025.

وتم اختيار اللاعبين الأفارقة العشرة اعتمادا على مجموعة من المعايير منها الألقاب التي تحققت للاعب مع منتخب بلاده ومع ناديه، ودرجة التأثير الذي يظهره اللاعب مع منتخب بلاده ومع ناديه، بالإضافة إلى الإلتزام بقيم الروح الرياضية وقوة الصورة التي يصدرها عن نفسه.

الأسد الذهبي 2025: الترتيب النهائي

وجاء الترتيب النهائي لجائزة الأسد الذهبي 2025.

1ـ أشرف حكيمي: 350 نقطة

2ـ محمد صلاح: 188 نقطة

3- سيرهو جيراسي: 115 نقطة

4- فيكتور أوسيمين: 54 نقطة

5- أسامة لمليوي: 45 نقطة

6- فيستون مايلي: 36 نقطة

7- عمر مرموش: 25 نقطة

8- باب ماتار سار: 23 نقطة

9- فرانك زامبو إنجويسا: 7 نقاط

10- ييف بيسوما: 6 نقاط

يذكر أن محمد صلاح حصد الجائزة عن عام 2017.

صلاح هو ثاني لاعب مصري يحصد الجائزة بعد محمد أبو تريكة الذي فاز بها عام 2008.

وفيما يلي السجل التاريخي للجائزة

2004: صامويل إيتو (الكاميرون ـ برشلونة)

2005: ديدييه دروجبا (كوت ديفوار ـ تشيلسي)

2006: ديدييه دروجبا (كوت ديفوار ـ تشيلسي)

2007: ديدييه دروجبا (كوت ديفوار ـ تشلسي)

2008: محمد أبو تريكة (مصر ـ الأهلي)

2009: صامويل إيتو (الكاميون ـ إنتر ميلان)

2010: صامويل إيتو (الكاميرون ـ إنتر ميلان)

2011: سيدو كيتا (مالي ـ برشلونة)

2012: ديدييه دروجبا (كوت ديفوار ـ شانغهاي)

2013: يايا توريه (كوت ديفوار ـ مانشستر سيتي)

2014: يايا توريه (كوت ديفوار ـ مانشستر سيتي)

2015: بيير إيمريك أوباميانج (الجابون ـ بوروسيا دورتموند)

2016: رياض محرز (الجزائر ـ ليستر سيتي)

2017: محمد صلاح (مصر ـ ليفربول)

2023: ياسين بونو (المغرب ـ إشبيلية / الهلال)

2024: أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)

2025: أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)

محمد صلاح عمر مرموش أشرف حكيمي الأسد الذهبي
