منتخب الجزائر يفقد مدافع دورتموند أمام السعودية

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 11:43

كتب : FilGoal

من المرجح أن يغيب الجزائري إلياس بن قارة مدافع بوروسيا دورتموند عن صفوف منتخب بلاده حين يلاقي السعودية وديا.

ويحل المنتخب الجزائري ضيفا على نظيره السعودي يوم الثلاثاء.

وغاب بن قارة عن التدريبات يوم الأحد والاثنين بسبب نزلة برد.

وأوضحت تقارير جزائرية عديدة صعوبة مشاركة اللاعب في مباراة الثلاثاء أمام الأخضر السعودي.

يذكر أن هشام بوداوي ومحمد أمين عمورة غادرا معسكر منتخب الجزائر قبل مواجهة السعودية الودية.

وأوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن بوداوي اضطر إلى الانسحاب من المعسكر بعد معاناته من آلام في بداية المعسكر التدريبي.

واستفاد لاعب نيس من برنامج تدريبي خاص خلال الأيام الأولى من المعسكر لكن تعافيه لم يكتمل.

من جانبه، لن يتمكن محمد أمين عمورة مهاجم فولفسبورج الذي تعرض لإصابة طفيفة، من المشاركة في هذه المباراة أيضًا.

وسمح المدرب فلاديمير بيتكوفيتش للاعبي المنتخب بالعودة إلى أنديتهما لتجنب أي خطر من تفاقم إصابتهما، وفقا للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

قبل أيام، حقق منتخب الجزائر فوزا وديا على زيمبابوي بنتيجة 3-1 في لقاء أقيم بالسعودية.

