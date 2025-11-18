التأهل والثأر.. ألمانيا إلى كأس العالم بسداسية في مرمى سلوفاكيا

سحق منتخب ألمانيا ضيفه منتخب سلوفاكيا بستة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم نيك فولتماده في الدقيقة 18 بعد عرضية من جوشوا كيميتش.

وفي الدقيقة 29 أضاف سيرج جنابري الهدف الثاني صناعة ليون جوريتسكا.

وسجل ليروي ساني الهدفين الثالث والرابع بصناعة فلوريان فيرتز، في الدقيقتين 36 و41.

وأضاف بوتي باكو الهدف الخامس في الدقيقة 67، بعد تمريرة من جنابري.

وأخيرا سجل أسان أودراوجو الهدف السادس في الدقيقة 79.

وبذلك تثأر ألمانيا من خسارتها في الجولة الأولى أمام سلوفاكيا 2-0.

وتأهل المنتخب الألماني إلى كأس العالم 2026 بصدارة المجموعة برصيد 15 نقطة.

فيما تذهب سلوفاكيا إلى الملحق برصيد 12 نقطة في المركز الثاني.

فوز أيرلندا الشمالية على لوكسمبورج في الجولة الأخيرة 1-0 رفع رصيدها إلى 9 نقاط في المركز الثالث.

بينما تتذيل لوكسمبورج المجموعة بلا نقاط عقب 6 هزائم.

ألمانيا في كأس العالم للمرة الـ 21 في تاريخها، والـ 19 على التوالي.

ولم تغب ألمانيا في تاريخها سوى عن نسختين، الأولى هي النسخة الافتتاحية في 1930، والثانية في 1950 بسبب الحرمان من المشاركة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

عادت ألمانيا إلى المونديال في 1954 وتوجت باللقب، ومنذ ذلك الحين لم تغب أبدا.