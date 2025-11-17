حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب

فتح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر النار على منتقديه في الفترة الماضية، وذلك عقب مباراة كاب فيردي الودية.

وقال حسام حسن عبر أون سبورت: "سواء فزنا في المباراتين أو خسرنا هي مباريات للتجربة ونجري فيها عدة تعديلات، لدينا فريق كامل مصاب وغائب".

وأضاف "مبروك للمصريين الحقيقيين، "البهوات" في الاستديوهات ينتقدون منتخب مصر وهناك جمهور طيب آخر يحب مصر ويخاف على المنتخب".

وواصل "نحن نجرب اللاعبين والخطط التي نلعب بها ونرى المشاكل التي تواجه المنتخب من أجل حلها".

وأردف "عندما يغيب أشرف حكيمي عن منتخب المغرب يعانون بشدة وهم لديهم قائمة من اللاعبين تكفي لـ3 منتخبات".

وأشار "يوجد دائرة معينة من الأشخاص كنت أتعمد ألا أتحدث عنها ويحملون نية سيئة تجاه المنتخب".

وشدد "لو مدرب المنتخب أجنبي كانوا صعنوا له "تمثال" نحن مصريين ونحب بلدنا جدا ونجتهد ونفكر ونحب الشعب المصري الذي يحب مصر".

وأكمل "استفدنا من المباراتين سواء حققنا الفوز أو خسرنا كنت سأقول نفس الكلام، هؤلاء اللاعبين لعبوا 4 مباريات في 10 أيام، وحتى نلعب مباراة دولية نتدرب مرتين فقط منهم تدريب خفيف وكل اللاعبين انضموا للمنتخب مصابين".

وتعجب قائلا: "أجرب أسامة فيصل وزلاكة ومحمد شحاتة ومحمود صابر وشوبير، ولماذا يصبر الناس على المدرب الأجنبي؟ هذا الجهاز يقاتل ويجتهد لكني فضلت السكوت كثيرا".

وأكد غاضبا "أنا هعمل زي المدربين الأجانب وهقولك أه هي كده وأعمل اللي أنا عايزه، السوشيال ميديا خربت بيوت وخربت بلاد وربنا يخلصنا منهم".

وشرح "الجهاز الفني ضم أكثر من لاعب صغير للمنتخب، ونحاول تكون جيل جديد للمنتخب من لاعبين صغار، والمباراة السابقة تلقينا هدفا من خطأ الدفاع والجميع سخر من اللاعبين بطريقة مستفزة".

وأتم تصريحاته "هذا الجهاز الفني وصل كأس العالم وكأس الأمم بدون أي هزيمة، اللي زعلان يستخبى شوية لحد ما نخلص مهمتنا، والمستوى الجاي أصعب بكتير من اللي فات".

تعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدف لكل فريق، وتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 2-0، وذلك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الإمارات الودية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وذلك بعدما تقدم كاب فيردي من ركلة جزاء في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل عمر مرموش للفراعنة في الشوط الثاني.

وذهبت المباراة لركلات الترجيح لتحديد صاحب المركز الثالث، والتي انتهت بتفوق مصر بنتيجة 2-0.